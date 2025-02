Anticipazioni Amici 9/02: esiti ultime sfide, altri allievi al Serale

I fans di Amici molto probabilmente attenderanno da tutta la giornata questo momento: oggi, venerdì 7 febbraio, come da tradizione ormai, è stata registrata una nuova puntata dell’amatissimo talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 9 febbraio. Nelle ultime ore, sono state rese note le anteprime dei principali avvenimenti e colpi di scena ai quali potranno assistere i telespettatori nel corso del loro pomeriggio domenicale. Ecco quindi che cosa dicono in proposito le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv e Amici News.

Gli ospiti della puntata e i giudici

A quanto pare, questa settimana non ci sarà nessun ospite musicale a calcare il palco di Amici. In effetti, come sottolineato anche da SuperGuidaTv, manca davvero pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo e molti artisti sono quindi attualmente indaffarati con le prove, sia in qualità di cantanti in gara che di ospiti. Ecco quindi che i telespettatori di Canale 5, almeno per questa volta, dovranno accontentarsi e fare a meno dell’ospite musicale della puntata.

Maria De Filippi però ha deciso di stupire comunque il pubblico, facendo arrivare non una ma ben due ospiti d’eccezione: Ilary Blasi, che si occuperà di giudicare le gare di canto, e Veronica Peparini, che invece esprimerà la sua opinione sull’operato dei ballerini. Infine, per quanto riguarda le sfide, questa settimana saranno giudicate da Thomas Signorelli.

Amici, puntata 9 febbraio 2025: esiti delle sfide e nuovi allievi al Serale

Questa settimana è stato il turno di TrigNO e di Antonio e ci sono buone, anzi ottime, notizie. Infatti, entrambi gli allievi sono riusciti a superare le rispettive sfide e a conservare quindi il loro posto nella scuola di Amici. Nel dettaglio, TrigNo si è confrontato con Nicolò sugli inediti. A trionfare, come anticipato, è stato TrigNO, che si è esibito con Maledetta Milano. Antonio, invece, si è sfidato con Lucia. Per finire, dal momento che manca sempre meno all’inizio del Serale, queste sono state le ultime sfide.

A proposito del Serale, si è ufficialmente aperta la corsa per accaparrarsi la tanto agognata maglia. La regola per essere spediti direttamente al Serale è molto semplice: viene data la maglia a chi, dopo essersi posizionato primo in classifica, si esibisce e riceve una risposta affermativa da tutti i professori. Questa settimana a ricevere la maglia è stata Antonia, mentre per Chiara si è trattato di un insuccesso in seguito al no di Emanuel Lo.

Anche Alessia ha ricevuto la maglia del Serale. La giovane allieva si è mostrata al settimo cielo per questa importante opportunità. Un entusiasmo che è stato in grado di coinvolgere tutti gli altri allievi che a quel punto, felici per lei, le hanno voluto mostrare la loro contentezza abbracciandola.

Per l’allieva però non si è certo trattato di una conquista facile, dato che in un primo momento Alessia ha ballato un passo a due con Umberto e ha ricevuto il no da parte di Deborah. Fortunatamente però, l’allieva ha poi avuto la possibilità di esibirsi per una seconda volta, ottenendo il sì da parte di tutti i coach.

Amici, puntata 9 febbraio 2025: gara canto

Veniamo ora alla classifica della gara di canto, che questa settimana è stata giudicata da Ilary Blasi:

Antonia, che si è esibita sulle note di Briciole di Noemi; Jacopo, che ha scelto di cantare una canzone molto profonda e ricca di significato, ovvero Almeno tu nell’universo di Mia Martini; Luk3, che si è esibito con Mon amour di Gigi D’Alessio in una versione personalizzata con le barre scritte da lui. Ilary Blasi, ovvero la giudice della gara, è rimasta molto colpita dal giovane allievo e ha affermato di essere stata coinvolta molto dalla sua esibizione, tanto da essersi messa a ballare. Ciò che quindi la Blasi pare aver apprezzato particolarmente dell’allievo è stata la capacità di tenere il palco e coinvolgere il pubblico; Senza Cri, che ha scelto di cantare Fix you, anche in questo caso in una versione personalizzata con l’aggiunta delle sue barre; Nicolò, che si è esibito sulle note di Hello di Adele; Chiamamifaro; Mollenbeck, che ha cantato Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, e Vybes, che si sono quindi classificati a pari merito. La giudice ha voluto esprimere un parere sull’esibizione di Vybes: secondo la Blasi infatti, nonostante il giovane allievo sia stato molto bravo, non si è capito bene ciò che diceva mentre cantava. Altra nota dolente è stato il fatto che Vybes, nel corso della sua esibizione, si è mosso troppo per i gusti della giudice, che ha anche aggiunto di essere stata distratta dai movimenti del ragazzo, perdendo il focus sulla canzone; Deddè, che si è quindi classificato ultimo portando sul palco una canzone in inglese modificata con l’aggiunta di barre in napoletano. Una fusione che, a quanto pare e sfortunatamente, non deve aver convinto molto i giudici.

Amici, puntata 9 febbraio 2025: gara ballo

Proseguendo sulla scia delle gare, ecco la classifica dei match di ballo, giudicati da Veronica Peparini:

Deborah, una new entry della scuola e latinista. A volerla nel talent show pare essere stata la sua omonima, ovvero la coach Deborah. Per la sua prima gara, la ballerina si è esibita in compagnia di Mattia Zenzola. L’unica coach che pare essersi mostrata contraria all’ingresso di Deborah nella scuola è stata Lorella Cuccarini. Il motivo? La coach Deborah ha già accolto sotto la sua ala il numero massimo di studenti consentito e quindi avrebbe avuto più senso sostituire qualcuno anziché aggiungere una nuova persona. Alla fine però, l’allieva è entrata ad Amici grazie ai sì di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e la Celentano; Chiara. La giudice, ovvero Veronica Peparini, le ha fatto i suoi complimenti per l’estrema eleganza con la quale ha eseguito i movimenti nel corso della coreografia. L’ha infatti descritta come la perfetta ballerina dell’immaginario comune; Asia, che è stata confortata dalla giudice. In occasione della sua esibizione infatti è stato mandato in onda un breve video, nel quale veniva messa in risalto l’ansia della ragazza. La Peparini però, come anticipato, ha cercato di rincuorare Asia e di darle forza, affermando di averla trovata davvero brava; Dandy, che ha ricevuto i complimenti da parte della Peparini per il suo stile; Francesco, che ha danzato in compagnia di Elena D’Amario; Alessia, che si è esibita ballando su un cubo; Francesca, che ha invece ballato sulle punte; Daniele, che è crollato in fondo alla classifica in quanto non ha potuto esibirsi a causa di un infortunio.

