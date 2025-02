Amici, Senza Cri in crisi. ”Mamma” Lorella in soccorso

Nella fascia pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, è andato in onda il confronto diretto tra Senza Cri e l’insegnante Lorella Cuccarini che ancora una volta si è rivelata essere un punto di riferimento nella scuola. I due si sono visti in una delle stanze dove solitamente fanno lezione e l’allieva si è lasciata andare, rivelando tutte le paure che la assalgono in questo momento della sua vita e del suo percorso all’interno del talent. Manca sempre meno al serale e la sua preoccupazione più grande è non riuscire a raggiungere l’obiettivo.

La paura di Senza Cri

Impaurita e intimorita, Senza Cri ha confessato all’insegnante Lorella le sue paure. “E’ ovvio che ho paura di non arrivare al serale – ha affermato – ce l’abbiamo tutti no”.

“Tu devi continuare a lavorare come stai lavorando“, ha risposto prontamente la Cuccarini. “Secondo me se tu sei vera, sei sincera, autentica, se sei personale e se scrivi come sai scrivere. Non ce n’è per nessuno”. Ha tentato di convincerla.

Il sostegno di Lorella Cuccarini

Da parte di Lorella Cuccarini non sono mancate belle parole nei confronti dell’allieva. L’insegnante ha tenuto a precisare che vi sono ancora molti giorni per migliorare ed arrivare alla meta. “Per quanto mi riguarda tu sei fantastica“. Ha poi affermato, per poi aggiungere: “Te lo dico perché lo credo”.

L’allieva non ha esitato a ringraziare la professionista per poi ricambiare i complimenti. “Credo di meritarmelo, ecco”, ha poi sdrammatizzato ed è finita tra le braccia della Cuccarini che l’ha abbracciata forte, rimarcando tutto il suo sostegno e supporto.

Il parere del pubblico

Le parole di Lorella Cuccarini non sono passate inosservate ed il pubblico italiano che segue con ammirazione e stima il programma su Canale 5 ha voluto dire la sua al riguardo. Qualcuno su X ha commentato, affermando di volere Senza Cri al serale al posto di molti altri che sono all’interno della scuola. Per adesso, però, secondo la classifica stilata nel daytime, l’allieva potrebbe non riuscire ad arrivare alla meta a causa di Rudy, il professore potrebbe metterle il bastone tra le ruote.

Lo sapevo che Senza Cri non avrà i tre si per colpa di trudy #Amici24 — hardingsavyngs12 (@hardingsav12) February 7, 2025

La classifica pubblicata sta già facendo discutere i telespettatori che da anni non perdono neanche una puntata del talent Amici di Maria De Filippi. Intanto, Lorella Cuccarini è stata nominata mamma della scuola che ogni volta si contraddistingue per il suo modo di fare.