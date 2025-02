Amici 24 verso il Serale, prime lacrime: chi può considerarsi sicuro

Si parla ancora di Serale con il Daytime di Amici 24 in onda il 6 febbraio 2025. Alessandra Celentano ha proposto alla produzione di portare nell’ultima fase, quella più ambita dagli allievi, solo coloro che ricevono tre ‘sì’ dagli insegnanti. Il programma ha deciso di accettare la richiesta della storica insegnante di danza. Di questo Rudy Zerbi vuole parlarne con Chiamamifaro, la quale teme di essere svantaggiata per via del mancato sostegno da parte di Anna Pettinelli.

Intanto, Nicolò ha deciso di rifiutare la maglia del Serale, ricevuta dalla sua professoressa (Pettinelli), durante la puntata di domenica scorsa. Questo perché l’allievo crede che sia giusto mettersi alla pari con gli altri suoi compagni e ottenere anche lui i tre ‘sì’. Se ne pentirà? Questo il pubblico lo scoprirà più avanti. Nel frattempo, Chiamamifaro teme di non farcela e Zerbi le fa notare che la Pettinelli, in effetti, non le ha mai dato la sufficienza.

La cantante non trattiene le lacrime al pensiero di non arrivare al Serale di Amici 24, ma assicura a Rudy che farà di tutto per conquistare quella maglia. Lo storico insegnante del talent show appare sorridente e soddisfatto. Questa sua reazione rassicura un po’ i fan di Chiamamifaro, ma allo stesso tempo la realtà è ben chiara: per lei ottenere il ‘sì’ della Pettinelli sarà complicato.

Tocca poi a Chiara affrontare un discorso simile con la Celentano, che le segnala i commenti fatti dagli altri insegnanti in questi mesi sulle sue esibizioni. Alessandra appare speranzosa, invece l’allieva ammette di avere vari dubbi. Entrambe temono la risposta di Emanuel Lo, che si è sempre espresso in modo negativo sulla ballerina. Oggi Chiara non può fare altro che sperare di ricevere anche da lui e Deborah il sì in modo da poter accedere al Serale. Questo perché ha con certezza la sua approvazione.

La situazione, dopo la proposta di Alessandra Celentano, si fa difficile per molti allievi. Infatti, non tutti hanno ottenuto approvazioni da parte dei tre insegnanti del settore di appartenenza. Al momento, i più sicuri per l’accesso al Serale sembrano essere Jacopo Sol, Antonia, Senza Cri, Daniele, Alessia e Francesco.