Amici 24: Pettinelli contro tutti (8), Togni top (7), classe stravolta (4)

Oggi, domenica 2 febbraio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici. La corsa per il Serale è ufficialmente iniziata, tanto che Anna Pettinelli ha deciso di dare la famosa maglia d’oro al suo allievo Nicolò. A valutare i cantanti sono stati Luca Argentero e Giusy Ferreri, che hanno assegnato il primo posto ad Antonia e l’ultimo a Trigno. Per la categoria ballo, il giudice esterno è stato Samanta Togni, che ha deciso di mettere Daniele al primo posto e Antonio all’ultimo. Infine, Emanuel Lo ha accolto un nuovo ballerino nella scuola, Francesco, mentre Giorgia ha perso la sfida contro la nuova allieva Asia.

Amici 24, Anna Pettinelli contro tutti: voto 8

In questa puntata di Amici, Anna Pettinelli si è ritrovata a discutere con tutti, dagli allievi ai professori. Il primo scontro è avvenuto con i cantanti, dopo aver scoperto che Nicolò era stato relegato al penultimo posto nella classifica stilata dagli stessi allievi su chi, secondo loro, meriterebbe di accedere al Serale. A quel punto, la Pettinelli si è infuriata, ritenendo ingiusto il giudizio espresso dai ragazzi. Tuttavia, persino i suoi allievi, tra cui Trigno e lo stesso Nicolò, si sono schierati contro di lei, sostenendo che avesse frainteso la situazione.

A quel punto, è intervenuta Lorella Cuccarini, accusando Anna di voler mettere in cattiva luce gli altri concorrenti. Tuttavia, la Pettinelli non si è lasciata condizionare e ha consegnato a Nicolò la maglia del Serale. Il confronto tra le due insegnanti è proseguito anche a causa di Luk3, dato che la prof lo ha criticato sia per la sua esibizione nella gara cover sia per il compito che gli era stato assegnato. Immancabile l’intromissione di Rudy Zerbi, che ha definito la collega cringe, mentre persino Luca Argentero ha scherzato sulla sua severità.

Al di là di tutto, va riconosciuto un merito ad Anna Pettinelli: che piaccia o meno, rimane sempre fedele alle sue idee, senza lasciarsi influenzare né dai colleghi né dal pubblico. Una qualità che la distingue da altri professori, come Zerbi, a volte troppo concentrati su classifiche Spotify e riscontri social. Voto 8!

Amici 24, Samanta Togni giudice gara ballo: voto 7

Nella puntata di Amici di domenica 2 febbraio, è arrivata anche Samanta Togni. L’ex volto di Ballando con le Stelle ha giudicato la gara di ballo con professionalità e schiettezza, distinguendosi per i suoi consigli mirati e per valutazioni ntroppo indulgenti. A differenza di molti giudici esterni, spesso fin troppo accomodanti, la Togni è apparsa sincera e obiettiva, stilando una classifica che ha rispecchiato quasi in pieno le preferenze del pubblico. Voto 7!

Amici 24, due nuovi allievi e Giorgia fuori: voto 4

In questa puntata, la classe di Amici 24 ha subito vari cambiamenti. Dopo l’infortunio di Alessio Di Ponzio, Emanuel Lo si è ritrovato senza allievi e ha deciso di far entrare Francesco, un ballerino di danza classica. Il ragazzo ha un talento indiscutibile, tanto che persino la Celentano lo ha elogiato, ma la scelta ha fatto discutere, dato che il Serale è ormai alle porte.

Successivamente, è arrivato un altro colpo di scena. Giorgia ha perso la sfida contro Asia, una ballerina 17enne che ha preso ufficialmente il suo posto. Anche in questo caso non sono mancate le polemiche, poiché era entrata da poco e non ha avuto tempo e modo di mostrare il suo talento. Insomma, a ridosso del Serale, la classe di Amici 24 è stata rivoluzionata. Ma non sarà troppo tardi per questi nuovi ingressi? Voto 4!