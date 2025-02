Amici, Nicolò al Serale: Pettinelli piange, ma dettaglio non sfugge

Colpo di scena ad Amici 24. La puntata del pomeridiano di domenica, 2 febbraio, si è aperta con la sfida di Nicolò, giudicata da Charlie Rapino. Il cantante è riuscito di nuovo a battere il suo sfidante, riprendendosi la sua maglia. Ma, le sorprese per il cantante erano appena iniziate. Subito dopo, la sua professoressa, Anna Pettinelli, l’ha chiamato al centro dello studio per mostrare un filmato. Nel video, i cantanti in Casetta erano stati chiamati a stilare una classifica, posizionando dal primo al decimo posto chi, secondo loro, meriterebbe di accedere al Serale.

Al penultimo posto, per gli allievi, è arrivato proprio Nicolò che, a detta di quasi tutti i suoi compagni, non ha abbastanza personalità e identità artistica, nonostante le grandi abilità vocali. Questi giudizi hanno fatto infuriare la Pettinelli, che si è cagliata contro tutti i ragazzi, compreso il suo stesso allievo Trigno, accusandoli di essere influenzati da dinamiche personali e strategie, mancando di obiettività nei confronti di Nicolò:

Voi non avete capito la domanda. La domanda non è chi mi arriva, ma chi merita e ha talento. Il percorso di Nicolò ha dimostrato di meritare tante cose e vi ricordo che ha 18 anni. Ho sentito commenti come quelli di Trigno sui progetti che potrebbero funzionare fuori. Non lo sanno neanche i discografici! Io non ho capito come avete fatto questa classifica, non avete considerato per niente il merito. Ho una rabbia che mi sale dal sangue.

La prof Pettinelli non condivide la posizione di Nicolò nella classifica stilata dagli allievi per chi merita il Serale e… #AmiciI24 pic.twitter.com/tf9YbT1r1R — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 2, 2025

A quel punto, Trigno e Luk3 hanno preso posizione contro Anna Pettinelli, trovando il sostegno di Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha accusato la collega di voler mettere in cattiva luce gli altri cantanti solo per aver espresso la loro opinione, ribadendo che la voce, da sola, non basta per fare un grande artista. Anche Nicolò è intervenuto in difesa dei suoi compagni, sottolineando come i loro giudizi fossero personali e non dettati da strategie.

Subito dopo, la Pettinelli ha chiesto a Nicolò di cantare il brano Jealous, regalando una straordinaria interpretazione al pianoforte, che ha lasciato senza parole sia il pubblico in studio che quello a casa. “Credo di aver preso la decisione, potrei avere una maglia d’oro?”, ha poi commentato Anna, mandando ufficialmente il cantante al Serale. Al che, Nicolò è scoppiato a piangere, così come la Pettinelli, commossa ed emozionata per il 18enne.

immaginate essere messo ultimo in classifica dai propri compagni per poi prendere la maglia del serale prima di tutti

principino te lo meriti GODOOOO #amici24 pic.twitter.com/zGoQoOHTsN — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 (@trovarsi) February 2, 2025

Un momento toccante, spezzato però da un dettaglio che non è sfuggito al pubblico. Di cosa si tratta? Delle espressioni degli altri cantanti, che non sembravano affatto entusiasti per il traguardo raggiunto dal loro amico. Al contrario, sono apparsi piuttosto spiazzati e delusi, probabilmente perché non si aspettavano che fosse proprio Nicolò il primo a conquistare un posto al Serale.

Sul web, invece, l’atmosfera è stata completamente diversa, con molti utenti che hanno festeggiato il fatto che il giovane artista abbia finalmente ottenuto il riconoscimento che merita, dopo mesi in cui è stato sottovalutato.