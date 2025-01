Amici 24, Lettieri vs Celentano: “Ciccia tua sorella”. Classifica allievi

Nel daytime di Amici andato in onda oggi, giovedì 30 gennaio, Francesca si è esibita di nuovo sul compito assegnatole da Alessandra Celentano, con l’obiettivo di riprendersi la sua maglia. Nella puntata di domenica 26 gennaio, infatti, la ballerina aveva dovuto affrontare una coreografia di latino-americano affidatale dalla Maestra con solo un giorno di preparazione prima della registrazione.

Di conseguenza, la prestazione non era stata delle migliori e la sua professoressa, Deborah Lettieri, si era trovata costretta a darle un’insufficienza e a sospenderle la maglia. Tuttavia, la Lettieri ha contestato le modalità della collega, dando quindi un’altra possibilità alla sua allieva di ballare quella stessa coreografia, ma con una preparazione più adeguata. Davanti alla sua insegnante e ad Alessandra Celentano, Francesca si è esibita nuovamente sulla coreografia di latino, ottenendo questa volta la sufficienza sia da Deborah che dalla Maestra. Nonostante ciò, però, le polemiche non si sono placate.

Alessandra Celentano, pur riconoscendo che la ballerina fosse nettamente migliorata rispetto alla scorsa volta, ha ribadito la sua posizione. Per lei, infatti, il compito resta comunque non superato. Il motivo? La prova richiesta riguardava la capacità di Francesca di preparare la coreografia in un tempo limitato, e per la Celentano, la vera sfida rimane quella affrontata in puntata, non quella di oggi nel daytime.

Da lì, è nata una forte discussione tra la Maestra e Deborah, che non riesce proprio a concepire i metodi della collega. “Secondo me sbagli tu”, ha sentenziato la Celentano. “Sbaglio sarà per te”, ha replicato stizzita la coreografa. Al che, Alessandra ha avuto un’uscita che ha infastidito parecchio la Lettieri: “Ciccia se ti permetti di dirmi che io sbaglio, allora io rispondo”. “Ciccia? Intanto, Alessandra, non sono tua sorella”, è stata la risposta immediata dell’insegnante, accusandola di aver solo voluto far fare una brutta figura a Francesca.

La Celentano ha dato ragione a Deborah riguardo la sua espressione fuori luogo, ma è rimasta ferma sulle sue convinzioni, senza cambiare idea fino alla fine sulle problematiche che continua a vedere nella giovane ballerina.

Francesca riuscirà a riprendersi la sua maglia di #Amici24? pic.twitter.com/XB174mP9tK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2025

Amici 24, classifica cantanti: inizia la corsa al Serale

Durante il daytime, i cantanti hanno dovuto stilare una classifica tra loro, decidendo chi, dal primo al decimo, manderebbero al Serale. I risultati sono stati piuttosto simili, con Senza Cri, Jacopo Sol e Trigno ai primi posti, mentre tra gli ultimi si sono piazzati le new entry Deddè e Mollenbeck, oltre al veterano Nicolò.

Proprio i voti bassi assegnati a Nicolò, presente nella Scuola fin da settembre, hanno fatto infuriare il web. Molti fan, infatti, ritengono che il cantante sia troppo sottovalutato, soprattutto considerando che ha una voce obiettivamente superiore rispetto al resto della classe. In tanti trovano ingiusto che questo talento venga dato per scontato e sperano che possa arrivare al Serale.