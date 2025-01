Amici 24: Maria top (8), Francesca sospesa (5), ingiustizia Luk3 (4)

Oggi, domenica 26 gennaio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Le gare di ballo e di canto sono state giudicate sono state giudicate da Fabrizio Mainini per la danza e da Enrico Nigiotti insieme a Fred De Palma per il canto. Tra i ballerini, la vittoria è andata a Chiara, mentre Antonia si è aggiudicata il primo posto tra i cantanti. Gli ultimi classificati sono stati Giorgia per il ballo e Mollenbeck per il canto. Tuttavia, a causa del punteggio perso durante la sfida a squadre trasmessa nei daytime, Nicolò è scivolato di un posto in classifica, finendo lui stesso in sfida.

Amici 24, Maria De Filippi ballerina: voto 8

Nel pomeridiano di Amici 24 andato in onda domenica 26 gennaio, il pubblico ha potuto vedere una Maria De Filippi decisamente scatenata. I tempi in cui la conduttrice appariva più composta e trattenuta sembrano ormai lontani. Dopo le sue memorabili imitazioni de I Ricchi e Poveri a Tu si que vales, Maria si è improvvisata ballerina anche ad Amici.

Tutto è iniziato quando Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno deciso di festeggiare i primi tre posti in classifica dei loro allievi. Al che, Maria li ha invitati a ballare al centro dello studio e loro hanno cercato di coinvolgerla. Anche se non si è schiodata dalla sua mitica poltrona, Maria si è comunque lasciata andare a qualche passo da seduta insieme alla Celentano, sulle note di Italodisco dei The Kolors. Un momento super divertente che è diventato subito virale sul web e che si piazza tra i momenti più iconici di quest’edizione. Voto 8!

Amici 24, Deborah Lettieri sospende Francesca: voto 5

Nella puntata del 26 gennaio di Amici, Francesca si è trovata alle prese con un difficile compito di Alessandra Celentano. Appena un giorno e mezzo prima della registrazione, la Maestra ha fatto recapitare una lettera alla ballerina, spiegandole di voler vedere maggiore espressività nelle sue esibizione e assegnandole una coreografia di latino americano da preparare per la puntata. Con così poco tempo a disposizione, la ballerina è comprensibilmente andata in crisi, facendo poi una performance insufficiente, anche perché lo stile richiesto era completamente diverso dal suo.

Da lì, in studio si è scatenata una discussione accesa tra la Celentano e Deborah Lettieri, professoressa di Francesca. Addirittura, si è intromessa anche Anna Pettinelli, che ha difeso la ballerina e ha accusato Alessandra di avere metodi di insegnamento discutibili. Tuttavia, nonostante Deborah considerasse ingiusto il tempo limitato concesso alla sua allieva per prepararsi, ha dovuto ammettere che la performance non era affatto sufficiente. Di conseguenza, le è stata sospesa la maglia, costringendola a lasciare lo studio.

La povera Francesca, dopo aver dovuto preparare un pezzo di latino in sole 24 ore, è quindi tornata in Casetta, perdendosi il resto della puntata. Un trattamento decisamente eccessivo, che evidenzia come la Maestra, quando si tratta di allievi non suoi, possa talvolta dimostrarsi poco obiettiva. Voto 5!

Amici 24, terzo inedito per Luk3: voto 4

Durante la settimana, ai cantanti della Scuola è stata mostrata la classifica degli streaming dei loro nuovi inediti. Al primo posto si è posizionato Trigno, mentre all’ultimo Vybes. Da lì, diversi allievi sono entrati in crisi, tra cui Luk3. Nonostante il giovane tiktoker fosse ben piazzato – terzo con il suo secondo inedito Valentine, dopo il successo del suo primo singolo Parigi in motorino – il risultato lo ha comunque gettato in un pianto disperato. La delusione è stata doppia: da un lato si aspettava di più, dall’altro sembra essere stanco di essere etichettato come il “ragazzino che fa canzoni leggere”.

Addirittura, stava pensando di abbandonare il programma. A quel punto, è intervenuta Maria De Filippi, proponendogli di pubblicare immediatamente un nuovo inedito, questa volta più introspettivo, per mostrare un lato diverso di sé. E così è stato. Oggi, domenica 26 gennaio, Luk3 ha presentato in puntata il suo terzo singolo, mentre i suoi compagni sono ancora fermi a due. In realtà, il brano è uscito già da qualche giorno, ottenendo un’impennata straordinaria di ascolti e piazzandosi subito dopo Trigno in classifica.

Nonostante la De Filippi abbia chiarito che questa è un’opportunità aperta a tutti gli allievi, l’intera situazione risulta inevitabilmente ingiusta. Mentre un Vybes o un Nicolò restano relegati in fondo alla classifica, Luk3 non solo ha avuto il privilegio di pubblicare un terzo inedito, ma ha anche guadagnato nuovi ascolti. Che dire? Il famoso “pongo-regolamento” ha colpito ancora. Voto: 4!