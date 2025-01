Amici 24, silenzio di Maria sull’uscita di Alessio: è polemica

Oggi, domenica 26 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Amici 24, la prima dopo l’uscita improvvisa di uno degli allievi più amati di questa edizione: Alessio Di Ponzio. Durante il daytime di venerdì 24 gennaio, Maria De Filippi ha comunicato ad Alessio che, a causa di un grave infortunio, avrebbe dovuto lasciare la Scuola. L’allievo di Emanuel Lo dovrà infatti sottoporsi ad un intervento e affrontare un periodo di recupero di ben sette settimane.

Nonostante l’indiscrezione circolasse già da alcuni giorni, la conferma è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La notizia, infatti, ha sconvolto sia i telespettatori che i compagni d’avventura di Alessio, scoppiati in lacrime, a testimonianza di quanto fosse centrale la sua presenza nella Casetta. Fortunatamente, il ballerino ha subito avuto una rassicurazione, ovvero la possibilità di poter tornare nel talent show come allievo il prossimo anno.

Maria De Filippi liquida l’uscita di Alessio: pioggia di critiche

Dopo l’uscita dal talent show, Alessio è tornato sui social per ringraziare Maria De Filippi, il suo professore Emanuel Lo e l’intero programma per la fantastica esperienza. Tuttavia, c’è chi ha criticato il poco spazio riservato alla sua eliminazione. Nel daytime è stata mostrata solo la sua cena “d’addio”, senza includere momenti più emozionanti come l’ultimo saluto con il suo insegnante o i suoi amici più stretti nella Casetta, tra cui Luk3 e Daniele.

Inoltre, alcuni utenti speravano che, nella puntata del 26 gennaio, la De Filippi menzionasse l’assenza di Alessio, spiegando il motivo del suo abbandono. Dopotutto, non tutti i telespettatori della puntata domenicale seguono anche il daytime, e molti avrebbero apprezzato un momento per salutare il ballerino, dopo i quattro mesi che Alessio ha trascorso all’interno della Scuola. Invece, Alessio è solamente apparso in una clip divertente dedicata alla cantante Antonia, ma anche in quest’occasione Maria non ha fatto alcun riferimento a lui.

Di conseguenza, diversi spettatori sui social hanno criticato sia la conduttrice che la trasmissione stessa, arrivando persino a lanciare pesanti accuse riguardo al suo infortunio. Tuttavia, va detto che situazioni simili non sono una novità. Difatti, quando un allievo viene eliminato nel corso della settimana, Maria raramente ne parla o fornisce spiegazioni nella puntata della domenica. Insomma, per quanto i fan di Alessio possano essere rimasti delusi, certe accuse risultano piuttosto esagerate.

Ma io non capisco Maria

Seguo il pomeridiano e so che Alessio infortunato ha dovuto lasciare il programma.

Ma e’possibile che non dica nulla oggi?neanche un riferimento?? #amici24 pic.twitter.com/NFCo8xybOI — LUANA (@LUANHHA) January 26, 2025