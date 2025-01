Amici 24, caos e lacrime: Alessio fuori, Senza Cri vuole andare via

Caos e lacrime nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi, mercoledì 24 gennaio, su Canale 5. La puntata si è aperta con una notizia inaspettata: Alessio ha dovuto lasciare la Scuola a causa di un infortunio. Da giorni circolavano indiscrezioni sui social, alimentate da segnalazioni di fan che avevano visto il ballerino con le stampelle fuori dagli studi.

Fino ad oggi, però, non era chiaro se il rumor fosse fondato né quale fosse la gravità del problema. In un primo momento si sperava che Alessio potesse recuperare restando nella Scuola, ma la situazione si è rivelata più seria del previsto. Difatti, per il ballerino sarà necessario un intervento e un periodo di stop di almeno sette settimane.

Alessio si è fatto male a lezione e scopre l'entità dell'infortunio #Amici24 pic.twitter.com/Vu2v2hbtME — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2025

“Ti dico che ci vediamo l’anno prossimo”, ha subito detto Maria De Filippi, offrendo ad Alessio la possibilità di partecipare alla prossima edizione di Amici. Nonostante questa consolazione, il ballerino non è riuscito a trattenere le lacrime, e con lui anche tutti i suoi compagni, scoppiati in un pianto disperato. L’intera classe si è stretta attorno al 17enne per confortarlo, con Luk3 e Daniele particolarmente scossi dalla notizia. “No, ragazzi, la cosa peggiore che mi poteva capitare. Quanto mi mancherete, mi fa più male per voi. Vi penserò tutti i giorni”, ha commentato profondamente amareggiato l’allievo di Emanuel Lo.

Successivamente, Alessio ha avuto la possibilità di trascorrere un’ultima serata insieme ai suoi compagni d’avventura, durante la quale ha festeggiato in anticipo il suo compleanno con una torta. Tra un mese, infatti, compirà 18 anni e sognava di celebrare questo traguardo proprio all’interno di Amici.

Alessio a causa di un infortunio deve lasciare la scuola di #Amici24 e le emozioni prendono il sopravvento! pic.twitter.com/LJhoG8pfoM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2025

Senza Cri in crisi: la cantante vuole abbandonare Amici

Dopo Alessio, anche la permanenza di Senza Cri nella Scuola è a rischio. La cantante è ferma da due settimane a causa di una brutta influenza e, mentre faceva le prove per la puntata, è crollata e ha espresso il desiderio di lasciare il programma. A quel punto, è intervenuta Maria De Filippi per rassicurarla. Senza Cri, in lacrime, ha spiegato il suo stato d’animo:

Non ce la faccio più. Sta andando tutto male, non riesco a vedere la luce da nessuna parte. Io non sono così, ma non sto proprio bene Maria. Non so cosa fare. Ci sono sempre problemi tecnici, non riesco a vivere nulla con serenità. Mi sento anche un’ingrata, una che non sa lavorare. Mi sveglio e m’impegno, ma non ci riesco. Voglio tornare, non posso stare sempre a piangere. Io voglio farle bene le cose, ma non ce la faccio, non sono lucida.

“Allora facciamo un patto, aspettiamo tre giorni? Aspettiamo che torni la lucidità e decidiamo”, le ha chiesto Maria. Senza Cri ha quindi accettato il ‘patto’, nella speranza che nei prossimi giorni si possa sentire meglio.