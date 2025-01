Amici 24, infortunio per Alessio? “Visto con le stampelle” (rumor)

Sembra che ci sia un altro infortunio in quest’edizione di Amici. Anche se mancano ancora molti mesi alla fine del programma, quest’anno i concorrenti stanno già facendo i conti con tanti problemi fisici. Basti pensare a Chiara, che è stata ferma per settimane, o a Teodora, eliminata proprio nella puntata in cui era tornata a ballare. Tuttavia, essendo ancora nella fase del pomeridiano e non al serale, la produzione ha permesso loro di restare nella Scuola. Adesso al centro dell’attenzione c’è Alessio, il ballerino 17enne della squadra di Emanuel Lo, che sembrerebbe essersi infortunato.

Da alcune ore, infatti, su X si è diffusa la voce secondo la quale il giovane si sarebbe fatto male alla caviglia. Alcuni utenti hanno addirittura riportato di averlo visto fuori dagli studi con le stampelle. In un primo momento si diceva che non fosse nulla di serio e che, proprio come era successo a Chiara e Teodora, Alessio avrebbe potuto continuare la sua avventura ad Amici. Poco dopo, però, è emersa un’altra indiscrezione. Secondo fonti vicine al programma, l’infortunio sarebbe più grave del previsto e potrebbe richiedere un’operazione, costringendo così il ballerino a lasciare la Scuola.

NO RAGA IN CHE SENSO ALESSIO SI È FATTO MALE ALLA CAVIGLIA E MO STA CON LE STAMPELLE NO VI PREGO NON PUÒ ESSERE VERO MI VIENE DA PIANGERE SPERO NON SIA NIENTE DI GRAVE 🥺 #Amici24 pic.twitter.com/LJ0JCkBFo1 — Giggino|BamboliniRoyalCouple👑🖤🩷 (@MZGiggino) January 21, 2025

La notizia si è rapidamente diffusa sui social, scatenando la preoccupazione dei fan dell’allievo per il suo futuro nella trasmissione. A calmare le acque, però, sembra essere stato Giulio B, la famosa “talpa” che nelle scorse settimane ha pubblicato numerosi spoiler del talent show su TikTok. Proprio a causa sua, la produzione è stata costretta a intervenire, ritirando i cellulari agli allievi per evitare che venissero divulgate informazioni riservate sul programma. Si mormora, infatti, che le anticipazioni fornite a Giulio B siano arrivate direttamente da uno dei concorrenti o, forse, dai loro familiari.

Ebbene, qualche ora fa, Giulio B ha rassicurato i fan, spiegando che l’infortunio di Alessio sarebbe solo una slogatura e che non dovrebbe avere conseguenze gravi. Di conseguenza, il ballerino potrebbe restare nella Scuola di Amici fino alla completa guarigione, per poi tornare a ballare. Il messaggio, condiviso inizialmente in una chat privata, ha poi fatto il giro del web. Ad ogni modo, è necessario chiarire che queste sono solo indiscrezioni e non ci sono conferme ufficiali né sull’infortunio di Alessio né sul suo futuro nel talent show di Maria De Filippi.