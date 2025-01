Amici 24, via telefoni e Trigno sclera: “Un carcere”. Web lo supporta

Nel daytime di Amici di oggi, giovedì 13 gennaio, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli hanno convocato tutti gli allievi in studio per discutere di gravi episodi avvenuti in Casetta. A seguito della diffusione sui social di dinamiche interne e anticipazioni, la produzione ha deciso di vietare l’uso del telefono ai ragazzi. Inoltre, gli è stato permesso di parlare con i propri familiari solo stando dentro il videobox, con gli autori pronti ad intervenire per evitare la divulgazione di potenziali spoiler o informazioni compromettenti.

Ciò che in tanti non sanno è che il provvedimento è arrivato dopo che un utente di TikTok, tale “Giulo B”, ha iniziato a pubblicare video con anticipazioni azzeccate e dettagli sul dietro le quinte del programma, rivelando presunte manipolazioni nelle dinamiche del talent. Ad esempio, aveva parlato di una possibile eliminazione imminente di Chiara o di un’ipotetica “operazione simpatia” a favore di Vybes, motivo per il quale avrebbero mandato in onda il suo litigio con Trigno. Una volta diventati virali questi video, la produzione avrebbe scoperto che la “talpa” era un parente di uno degli allievi e ha deciso d’intervenire limitando le chiamate e vietando l’uso dei telefoni.

Agli allievi non è più consentito l'uso del cellulare e per sentire le loro famiglie la produzione gli ha messo a disposizione il videobox, dopo il primo turno di telefonate… #Amici24 pic.twitter.com/g2bslGk5K9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2025

Ma, torniamo al daytime. Dopo aver parlato del provvedimento disciplinare, la Celentano, furiosa, ha raccontato che uno di loro avrebbe reagito in maniera violenta e aggressiva, mostrando poi subito dopo un video del cantante Trigno. Cos’è successo? Durante una chiamata con sua madre, Trigno è stato interrotto dopo averle chiesto come fosse passato agli occhi del pubblico nel daytime che mostrava il suo scontro con Vybes. Da lì, l’allievo di Anna Pettinelli ha perso il controllo, sfogando la sua rabbia prendendo con dei ripetuti calci una bottiglietta.

Trigno perde il controllo ad Amici: accuse e calci, cos’è successo

“Ma è un carcere? Questa cosa è inutile, non mi serve a niente. Intervieni mentre sto parlando con mia mamma? Ma vaf*anc*lo. Certo, così la sera parliamo tutti di più e si creano più dinamiche”, ha detto innervosito il cantante, mentre Ilan tratteneva a stento le risate. Anche la sua fidanzata, Chiara, ha provato a farlo ragionare, ma senza successo, con il cantante che ha continuato a dare calci alla bottiglietta. Una volta finito il filmato, la Celentano lo ha invitato a lasciare la Scuola, mentre la Pettinelli gli ha sospeso la maglia. “Non so se la riavrai”, ha poi detto la professoressa, valutando una sua possibile eliminazione.

“Ma per dei calci alla bottiglietta?“, ha replicato Trigno, visibilmente turbato. “Sei aggressivo, basta“, gli ha detto Chiara dopo che le professoresse se ne erano andate, cercando di farlo smettere. In Casetta, la ballerina l’ha preso da parte, dicendogli a malincuore che, se non si trova bene, dovrebbe valutare l’idea di andarsene. Inoltre, al cantante sono state sospese le lezioni. Infine, il daytime si è chiuso con Vybes che lo rimproverava per sprecare un’opportunità, nonostante lui stesso abbia il maggior numero d’infrazioni della Scuola per l’uso eccessivo del telefono.

In studio continua la visione del filmato… #Amici24 pic.twitter.com/4tXldh8rea — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2025

Trigno rischia l’eliminazione ad Amici: ma il pubblico è dalla sua parte

Al momento non è chiaro se Trigno sia ancora nella Scuola, dato che sarà Anna Pettinelli a decidere il suo destino. Nonostante i suoi modi siano stati giudicati fuori luogo e aggressivi, la maggior parte dei fan di Amici sembra essere dalla sua parte. In molti, infatti, ritengono che il provvedimento sia eccessivo.

In particolare, alcuni utenti trovano ingiusto che reazioni peggiori, come quelle di Holden la scorsa edizione o di Alessandra Amoroso anni fa, siano state perdonate, mentre Trigno rischia l’eliminazione. Gran parte del pubblico, pur non giustificando il suo comportamento, vuole continuare a vederlo nel programma e accusa la produzione di non essere equa con tutti gli allievi. A questo punto, non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.

comunque è un talent, per anni vivevano in albergo, con i cellulari, facendosi letteralmente i cazzi loro e uscendo pure la sera a roma, alla fine sono ragazzini, devono essere bravi nel canto e nel ballo, non sono in un reality, non avrebbero bisogno di tutto questo isolamento — Paola. (@Iperborea_) January 13, 2025