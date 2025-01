Amici 24: esito sfide (scontato), Trigno si scusa con Vybes

Nel daytime di Amici trasmesso oggi, venerdì 10 gennaio, si sono finalmente concluse tutte le sfide rimaste in sospeso prima di Natale. Ricordiamo che, nell’ultima puntata del talent show prima delle festività, alcuni professori avevano messo in sfida i loro allievi come provvedimento disciplinare per la troppa sporcizia nella Casetta. Mentre alcuni concorrenti avevano affrontato la sfida subito, altri hanno dovuto attendere settimane a causa della pausa natalizia. Con così tanti ragazzi da far esibire, le sfide sono state mandate in onda durante il daytime, con Lorella Cuccarini nel ruolo di conduttrice.

Ieri, 9 gennaio, sono andate in onda le prime sfide, tra cui quella di Vybes. Nonostante avesse già affrontato una sfida disciplinare per la sporcizia in Casetta, Zerbi gli ha dato di nuovo la maglia rossa dopo che Trigno lo ha segnalato come l’allievo con il maggior numero di infrazioni nella classe. Anche oggi, tutti gli allievi in sfida (Trigno, Mollenbeck e Dandy) si sono salvati, senza nessuna eliminazione. Un risultato piuttosto prevedibile, dato che le sfide sono state svolte nel daytime, quasi come per “archiviare” rapidamente questa questione. Secondo le anticipazioni della registrazione del 9 gennaio, inoltre, non ci sarebbe stata alcuna eliminazione neppure durante la puntata.

Amici 24, Trigno si scusa con Vybes: la reazione del cantante

In seguito, si è svolto un lungo confronto tra Trigno e Vybes. Nell’ultimo daytime, i due cantanti avevano avuto un acceso litigio dopo che Trigno aveva segnalato alla produzione che alcuni suoi compagni, come Vybes e Ilan, avevano accumulato molte più infrazioni degli altri, non capendo quindi perché fosse sempre e solo lui a essere rimproverato. La produzione, dopo aver verificato, ha effettivamente confermato che Vybes è l’allievo con il maggior numero di violazioni al regolamento della Scuola.

A quel punto, Rudy Zerbi ha deciso di mandarlo in sfida, provocando una dura discussione tra i due amici. Oggi, però, Trigno si è sentito in colpa per quanto accaduto e ha cercato di chiedere scusa a Vybes. Quest’ultimo, tuttavia, si è mostrato piuttosto titubante nel perdonarlo: “Non sono arrabbiato, sono deluso”. “Lo sento, lo sarei anche io. Non ho calcolato che sarebbe successa una cosa del genere”, ha risposto Trigno. “Alla fine la sfida l’hai passata, l’inedito lo canterai, ho fatto una ca**ata. Scusami. Se devo contare su due persone in Casetta, oltre Chiara, siete tu e Ilan. Senza di te questi giorni sono stati pesanti”, ha aggiunto poi il cantante.

Alla fine, Vybes si è un po’ ammorbidito, perdonando in parte l’amico ma chiedendogli del tempo per fidarsi di nuovo. “Sto comunque all’erta”, ha detto mentre abbracciava Trigno, ancora con qualche riserva.