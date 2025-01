Anticipazioni Amici 12/01: esiti gare, SenzaCri malata e raffica di liti

Oggi, giovedì 9 gennaio, è stata registrata la prima puntata del 2025 del pomeridiano di Amici. Appuntamento attesissimo dai fans della trasmissione e che andrà in onda la prossima domenica 12 gennaio. Puntata che, stando alle anticipazioni regalate ai telespettatori da SuperGuidaTv e da Amici News, si prospetta essere, come sempre, ricca di sorprese e colpi di scena.

Gli ospiti

L’ospite musicale di questa prima puntata del 2025 di Amici 24 sarà Ermal Meta. A giudicare gli aspiranti ballerini invece sarà Garrison Rochelle, mentre i cantanti verranno ascoltati da Dardust e Ornella Vanoni, che si occuperanno quindi di valutarne attentamente le abilità.

Amici, puntata 12 gennaio 2024: esito sfide

Come in molti ricorderanno, prima di prendersi una breve pausa per le vacanze natalizie, Maria De Filippi e tutti i coach della scuola di Amici avevano lasciato i telespettatori con l’amaro in bocca per l’eliminazione di Teodora. Le sfide invece, erano state vinte da Vybes, Alessio, Antonia e Chiamamifaro.

A causa di un provvedimento disciplinare voluto dai coach della scuola a causa della sporcizia nella casetta, erano mancate all’appello le sfide di alcuni allievi. In particolare, si era trattato di TrigNO, Nicolò e Ilan, ai quali si aggiunsero anche Mollenbeck e Dandy. Questi ultimi si erano guadagnati le sfide per un motivo completamente diverso: essersi classificati ultimi nel corso della precedente puntata del pomeridiano.

Stando alle anticipazioni, nella puntata che andrà in onda domenica prossima, nessuno è stato protagonista di una sfida.

Amici, puntata 12 gennaio 2024: gara canto

Per quanto riguarda la gara del canto, giudicata questa settimana da Dardust e Ornella Vanoni, ecco come si sono classificati gli allievi di Amici 24. Importante anche sottolineare che, la classifica di seguito, è stata basata sugli inediti in uscita il 14 di gennaio:

Antonia, che ha cantato Dove ti trovi tu, ricevendo i complimenti di Ornella Vanoni; TrigNO, che ha invece scelto di esibirsi sulle note di Maledetta Milano; Deddè, che ha invece preferito mostrare le sue abilità con Periferia. L’inedito del giovane allievo è piaciuto molto a Dardust, che ha affermato di aver apprezzato molto le immagini che Deddè ha inserito nel suo testo; Chiamamifaro, che ha cantato Omg. Una canzone che risulta essere Amarcord con il titolo cambiato. Ad esprimersi sull’esibizione dell’allieva è stata Ornella Vanoni, che ha ammesso di non aver capito molto della canzone stessa, scegliendo sulle prime di dare un 7 all’esibizione di Chiamamifaro. Voto che poi, è stato cambiato con un 8; Jacopo Sol, ha invece scelto di cantare Compilici. Questa volta, a esprimersi sulla canzone è stato Dardust, che è rimasto colpito dalla struttura della canzone, anche se si aspettava un po’ più di contemporaneità; Vybes, che si è esibito con Non mi passa, un brano che trae ispirazione dalla sua vita privata e, in particolare, dal suo rapporto con l’ansia. A fargli i complimenti, anche questa volta, è stato Dardust; Mollenback, ha invece cantato Male. L’esibizione del giovane allievo però è stata anche un’occasione per parlare delle sue origini e del suo nome molto particolare; Luk3, si è esibito sulle note di Valentine. Secondo il parere di Dardust si tratta di una canzone fresca, ma allo stesso tempo senza la profondità che ci si aspetta da un brano di quel tipo; Ilan, che ha cantato Sangue blu; Nicolò, che invece si è esibito con Yin Yang. Anche in questo caso Dardust ha giudicato l’esibizione dicendo di aver ascoltato un bel brano ma che allo stesso tempo cercava un po’ di imprevedibilità.

Per finire, SenzaCri non è presente in classifica dal momento che, a causa della febbre alta, non ha potuto esibirsi.

Amici, puntata 12 gennaio 2024: gara ballo

Parlando invece della gara di ballo, ecco la classifica completa:

Alessio, giudicato da Garrison, che lo ha trovato “carismatico e potente”; Dandy, che ha ballato sulle note di Perso nel buio di Sangiovanni. Garrison gli ha fatto i complimenti, sottolineando il fatto che Dandy ha eseguito movimenti molto puliti; Daniele, che in realtà si è classificato a pari-merito con Dandy e si è esibito insieme a Elena D’Amario; Chiara, che ha scelto di esibirsi con Bad Guy di Billie Eilish. La ballerina ha optato per mischiare danza moderna e classica nella sua coreografia. Una scelta che Garrison ha apprezzato molto. Non è stato dello stesso parere Emanuel Lo, che ha deciso di metterle 5. A difenderla invece è stata la Celentano; Alessia, che ha ballato un passo a due in compagnia di Sebastian e sulle note di Wonderwall. Esibizione criticata da Garrison, che ha visto la ballerina troppo timida. Insomma, l’esibizione non è piaciuta molto a Garrison, un fatto che ha acceso la rabbia della Celentano; Francesca, che ha invece scelto di ballare facendosi accompagnare da una canzone di una cantante siciliana in onore delle sue origini; Giorgia. Questa settimana la ballerina è arrivata ultima ed è stata criticata molto da Garrison, che in lei non ha assolutamente trovato pulizia di movimenti. Affermazione che ha acceso una bella discussione tra il giudice e Emanuel Lo.

Compiti assegnati dai coach

Chiara: Emanuel Lo le ha dato il compito di indossare i tacchi , per mettere alla prova la sua sensualità. Un compito studiato da parte di Emanuel Lo, ma che allo stesso tempo non sembra essere piaciuto molto alla Celentano. Il coach infatti, ha scelto di assegnare proprio a Chiara questo singolare compito per permetterle di essere meno timida e mettersi di più in mostra . Come anticipato, il maestro ha dato alla giovane allieva un 5 , nonostante abbia riconosciuto lo sforzo di Chiara di fare qualche passo in avanti . La Celentano invece le ha assegnato un bel 9.5 , sottolineando la sua bravura a livello di movimenti. Per la coach infatti, Chiara è stata molto aggraziata ;

Emanuel Lo le ha dato il compito di , per mettere alla prova la sua Un da parte di Emanuel Lo, ma che allo stesso tempo non sembra essere piaciuto molto alla Celentano. Il coach infatti, ha scelto di assegnare proprio a Chiara questo singolare compito per permetterle di essere e mettersi di più . Come anticipato, il maestro ha dato alla giovane allieva un , nonostante abbia riconosciuto lo di Chiara di fare . La Celentano invece le ha assegnato un bel , sottolineando la sua a livello di movimenti. Per la coach infatti, Chiara è stata ; Nicolò: il suo compito è stato assegnato da Rudy Zerbi , che ha scelto Bella senz’anima. Per far comprendere meglio all’allievo che cosa si aspettassero da lui, Zerbi ha mostrato un filmato di Emma Marrone , ripresa mentre si esibiva sulle note della stessa canzone quando era nella scuola. Nonostante Nicolò ci abbia lavorato molto, a Zerbi non è piaciuto e quindi lui e la Pettinelli hanno litigato ;

il suo compito è stato assegnato da , che ha scelto Bella senz’anima. Per far comprendere meglio all’allievo che cosa si aspettassero da lui, Zerbi ha mostrato un di , ripresa mentre si esibiva sulle note della quando era nella scuola. Nonostante Nicolò ci abbia lavorato molto, a Zerbi e quindi lui e la Pettinelli hanno ; Alessia: il compito alla giovane allieva è stato assegnato da Deborah. L’esibizione è stata quindi fatta sulle note di una canzone di Elisa. Nonostante l’allieva sia migliorata, secondo Deborah non è ancora sufficiente, e le ha dato un 5.5 di incoraggiamento. Nonostante tutto la ballerina ha ringraziato la coach per aver scelto quella canzone, che le ha permesso di mettere in rilievo la sua sensibilità e le sue abilità, che vanno ben oltre il genere latino. Per finire, la Celentano e Lorella Cuccarini non si sono mostrate d’accordo con il voto di Deborah, che avrebbe dovuto premiare di più l’allieva.

Tutto il gossip e i retroscena della puntata