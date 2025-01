Amici, 2 allievi a rischio: scelta surreale di produzione, furia Chiara

Puntata piena di colpi di scena quella di Amici andata in onda oggi, mercoledì 8 gennaio, su Canale 5. Alla fine dello scorso daytime, in Casetta era arrivata una busta rossa destinata a tutti gli allievi. La produzione aveva infatti annunciato la decisione di sommare i voti di tutte le classifiche esterne per individuare l’ultimo classificato di ciascun professore, lasciando ad ognuno di loro la possibilità di eventuali eliminazioni o sostituzioni. Oggi, sono stati svelati finalmente i nomi dei cinque allievi meno votati per ciascun professore, con l’eccezione di Emanuel Lo, che da mesi ha un unico ballerino in squadra, ovvero Alessio.

Tra i cantanti, gli ultimi classificati sono stati: Chiamamifaro per Rudy Zerbi, Luk3 per Lorella Cuccarini e Trigno per Anna Pettinelli. Per quanto riguarda i ballerini, invece, Chiara è risultata ultima per Alessandra Celentano e Dandy per Deborah Lettieri. Successivamente, tutti gli allievi sono stati convocati in studio, dove la Celentano ha invitato i cinque meno votati ad esibirsi con un loro cavallo di battaglia. Al termine delle performance, Alessia ha aperto una nuova busta: la Maestra ha chiesto agli altri allievi di votare chi, tra i cinque a rischio, meritasse l’ultimo posto nel canto e nel ballo.

Sono stati sommati tutti i voti ricevuti fin ora dai giudici esterni e dai professori e per i cantanti è arrivato il momento di scoprire chi sono gli ultimi classificati per ogni professore di appartenenza! #Amici24 pic.twitter.com/mczYqCpx3D — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2025

Ogni allievo ha espresso il proprio giudizio, con Luk3 e Trigno che hanno scelto di votare per sé stessi. Alla fine, i più votati sono risultati Luk3 per il canto e Chiara per il ballo. Al momento non si sa ancora cosa succederà ai due allievi meno votati: potrebbero essere eliminati, mandati in sfida o chissà cos’altro. Tra i due, Chiara sembra quella più a rischio, visto che la Celentano è notoriamente più severa e inflessibile, mentre Lorella Cuccarini tende ad essere più indulgente con i suoi ragazzi.

Sono stati sommati tutti i voti ricevuti fin ora dai giudici esterni e dai professori e per i ballerini è arrivato il momento di scoprire chi sono gli ultimi classificati per ogni professore di appartenenza! #Amici24 pic.twitter.com/XnAckNetwk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2025

Amici 24, Chiara e Luk3 ultimi classificati: la ballerina sbotta

Detto questo, il metodo scelto dalla produzione lascia parecchi dubbi. Gli allievi che sono nella Scuola da più tempo rischiano inevitabilmente di finire in fondo alla classifica, semplicemente perché hanno accumulato più voti rispetto a chi è entrato da poco. Inoltre, far decidere una cosa così importante agli stessi concorrenti non appare molto equo, dato che inevitabilmente entrano in gioco anche fattori come la simpatia e i rapporti personali.

Con la maggioranza dei voti dei compagni Luk3 occupa l'ultima posizione nel canto e subito dopo…#Amici24 pic.twitter.com/cyNx35GEch — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2025

Dopo le votazioni, Luk3 e Chiara si sono sfogati con i loro compagni. Luk3 si è detto molto deluso dalla poca stima dimostrata dai suoi compagni, pensando che molti abbiano votato in base ai rapporti personali più che al talento. Chiara, invece, se l’è presa prima con il fidanzato Trigno e poi si è sfogata con Alessia. Secondo lei, questa situazione è profondamente ingiusta, sostenendo di non essere la peggiore tra i ballerini:

Non mi sento e non sono l’ultima nella categoria di ballo. Anche se guardiamo le classifiche della puntata, io non sono mai arrivata ultima, una volta solo perché hanno dato un punto in più a chi era arrivato ultimo. Poi se Emanuel Lo mi mette sempre 4 è logico che la mia classifica vada giù, non gli piaccio, mi dispiace. Però la realtà dei fatti è un’altra. Non so cosa succederà, devo essere obiettiva, va bene buttarsi già, però basta. Non penso di meritarmi di uscire oggi.