Amici 24, Chiara e Chiamamifaro a rischio? Lettieri vs Abbagnato

Oggi, martedì 7 gennaio, Amici è tornato in onda dopo due settimane di pausa per le vacanze natalizie. Durante le festività, gli allievi hanno avuto la possibilità di trascorrere il Natale con le proprie famiglie, mentre a Capodanno sono volati in Sicilia per partecipare al “Capodanno in Musica” di Canale 5. Terminate le feste, però, è arrivato il momento di rientrare in Casetta e riprendere le normali attività della Scuola.

Amici 24: Celentano e Zerbi “bacchettano” Chiara e Chiamamifaro

Il primo daytime dopo le festività si è aperto con un confronto tra Alessandra Celentano e la sua allieva Chiara. Il motivo? Durante una delle ultime puntate, la ballerina ha dovuto partecipare a una gara d’improvvisazione per coinvolgere il pubblico, un’esperienza che Chiara ha definito come una delle peggiori della sua vita, spiegando di essersi sentita estremamente a disagio. La Celentano ha cercato di capire insieme alla ballerina cosa l’abbia portata a sentirsi così male di fronte a un semplice compito, sottolineando l’importanza di lavorare sulla sua sicurezza per poter continuare il percorso nella Scuola di Amici.

“Cosa ti manca come ragazza?”, le ha chiesto la Maestra. “Odio la mia vergogna, la mia timidezza. Posso cercare di nasconderlo, però, alla fine, se sono timida devo semplicemente accettarlo, è una cosa su cui sono andata sempre contro”, ha spiegato la ballerina. “Io devo vedere una Chiara che reagisce, sotto tutti i punti di vita. Altrimenti non andiamo avanti. Rimani quella bella che non può arrivare in cima. Tu ci puoi arrivare, ma dipende solo da te”, ha risposta la Celentano, facendo crescere la preoccupazione tra tutti i fan di Chiara per una possibile eliminazione dal talent.

Chiara, durante un incontro con la maestra Celentano, le confida alcune sue fragilità #Amici24 pic.twitter.com/urZyqTblfC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 7, 2025

Dopodiché, è stato il turno di Chiamamifaro, la quale invece è stata convocata dal suo professore, Rudy Zerbi. Durante il confronto, Rudy ha spiegato di aver finalmente visto una scintilla in lei nell’ultima sfida, quella in cui rischiava l’eliminazione subito dopo aver assistito all’eliminazione della sua amica Teodora. Ma, il professore ha sottolineato che, nelle altre esibizioni, la cantante non è ancora riuscita a dare il massimo. Per questo motivo, da ora in poi, si aspetta di vedere sempre quel “fuoco” che ha mostrato durante la sfida, altrimenti il suo percorso ad Amici potrebbe essere messo seriamente in discussione:

Il fatto di vedere che tu hai bisogno di una cosa così grossa per tirare fuori qualcosa finalmente, da un parte mi fa contento, ma dall’altra mi fa incavolare ancora di più. Non possono volerci tutti questi mesi a vedere che dentro di te c’è una cosa di questo tipo. Devi essere a rischio di andare a casa senza mai averla fatta vedere fino in fondo veramente?

Subito dopo la puntata il prof Rudy Zerbi decide di parlare con Chiamamifaro #Amici24 pic.twitter.com/oiG0NQ1VsQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 7, 2025

Amici 24, Deborah Lettieri punge Eleonora Abbagnato: cos’ha detto

Completamente diversa, invece, è stata la conversazione tra Dandy e la sua professoressa, Deborah Lettieri. Il ballerino è finito in sfida nell’ultima puntata a causa della classifica stilata da Eleonora Abbagnato, che ha definito il suo stile di danza come “già visto e rivisto”. La Lettieri, però, ha prontamente rassicurato il suo allievo, trovandosi in totale disaccordo con il giudizio dell’Abbagnato e difendendolo a spada tratta:

Le classificano cambiano ogni settimana. Dandy, non puoi avere dubbi su di te e la tua danza. Tu sei un’eccellenza. Io non sono assolutamente d’accordo. Se tu nell’hip-hop sei del già visto, beata lei c’è! Non so cosa devo dire, perché io un ballerino come te nel tuo stile non l’ho mai visto prima.

Alla fine del daytime, in Casetta è arrivata una busta rossa destinata a tutti gli allievi. La produzione ha annunciato che sono stati sommati i voti di tutte le classifiche esterne per individuare l’ultimo classificato di ciascun professore, lasciando a ognuno di loro la possibilità di valutare eventuali sostituzioni. Per sapere chi sono gli allievi a rischio, però, bisognerà attendere la puntata di Amici di domani, 8 gennaio.