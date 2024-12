Amici 24: Emanuel Lo imbarazzante (0), Teodora emoziona tutti (9)

Oggi, domenica 22 dicembre, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Amici prima della pausa natalizia. A giudicare i cantanti sono stati Paola Turci, Gabry Ponte e Nicolò De Devitiis, mentre per il ballo è stata chiamata Eleonora Abbagnato. La gara di canto è stata vinta da Senza Cri, mentre Daniele è arrivato primo tra i ballerini. In sfida, invece, sono finiti Dandy e Mollenbeck. Durante la puntata, si sono poi svolte le sfide decise la scorsa settimana per via del disordine in Casetta. Antonia e Chiamamifaro ce l’hanno fatta a restare nella Scuola, mentre Teodora è stata eliminata.

Amici 24, Emanuel Lo caccia Teodora: voto 0

Come accennato precedentemente, in questa puntata di Amici, Teodora è stata eliminata. La ballerina spagnola, ferma da settimane per un infortunio, ha dovuta affrontare una sfida rimasta in sospeso da tempo. In realtà, l’allieva era risultata vincente dalla prima sfida, tirando un sospiro di sollievo e commuovendosi all’idea di poter riavere la sua amata maglia. Tuttavia, non ha avuto nemmeno il tempo di sedersi, che Emanuel Lo l’ha richiamata al centro studio per una nuova sfida immediata.

Giustamente, Deborah Lettieri ha contestato la scelta di Emanuel, obiettivamente non necessaria. Il professore, essendo rimasto con solo un allievo, aveva infatti la possibilità di aggiungere un banco, senza dover far affrontare a Teodora una sfida dopo l’altra. “Io ho a disposizione un banco, ma visto che Teodora non ha mai primeggiato e secondo me è l’allieva più debole di quest’anno, quindi vorrei prendere un banco facendo una sfida con Teodora”, ha spiegato il coreografo. “Gli ultimi saranno i primi”, ha commentato in spagnolo la ballerina.

A quel punto, ha fatto il suo ingresso il giudice esterno, Marcello Sacchetta, che ha deciso di far entrare nella scuola la sfidante Giorgia al posto di Teodora. Giorgia, ballerina di hip-hop, sembra senza dubbio un’aggiunta adatta alla squadra di Emanuel Lo. Tuttavia, la domanda rimane: perché non aggiungere semplicemente un banco, invece di eliminare Teodora? La sfida è uno strumento a disposizione di tutti i professori, ma in questo caso è sembrato veramente superfluo.

Teodora, infatti, aveva appena superato una sfida, quindi quale sarebbe stato il problema nell’aspettare una puntata in più per affrontarne un’altra, se necessario? Tra l’altro, la ballerina spagnola era reduce da un infortunio e non al massimo delle sue condizioni. “Tu ti comporti come meglio credi, per carità. Penso solo che i modi e i tempi siano abbastanza mediocri”, ha commentato Deborah Lettieri. Insomma, una scelta che si è rivelata evitabile e forzata, rispecchiando il percorso imbarazzante di Emanuel Lo come professore quest’anno. Voto: 0!

Amici 24, Teodora fa piangere tutti: voto 9

L’eliminazione di Teodora è stata una doccia fredda non solo per lei, ma anche per tutti gli allievi. Inizialmente, la ballerina spagnola è rimasta senza parole, fuggendo frettolosamente dallo studio con le lacrime agli occhi. Alessandra Celentano ha cercato di rassicurarla, lodando il suo percorso all’interno della Scuola di Amici. Chiara, in lacrime, ha quindi chiesto di raggiungerla per consolarla. Una volta rientrata in studio, Maria De Filippi l’ha fatta partecipare alla corale di ballo a tema natalizio, per farle chiudere al meglio la sua esperienza nel talent show.

Addirittura, la De Filippi l’ha anche fatta sedere al suo posto, così da godersi l’esibizione dei suoi compagni. Le performance dei ballerini e dei cantanti si sono concluse con un abbraccio di gruppo a Teodora, un gesto che ha commosso tutti, strappando lacrime persino a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Zerbi ha voluto sottolineare la sua stima per la ballerina spagnola, elogiandola per la sua educazione e ironia. Un momento davvero emozionante, che ha messo in luce il grande segno lasciato da Teodora nella Scuola di Amici. Voto: 9!