Anticipazioni Amici 22/12: esiti sfide, Luk3 assente e i regali dei prof

Oggi, venerdì 20 dicembre, come di consueto è stata registrata la puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 22 dicembre. Si tratta dell’ultima registrazione dell’anno per il celebre talent show di Maria De Filippi. Anche questa volta, gli allievi e i professori della scuola di Amici sono pronti a far vivere ai telespettatori un pomeriggio pieno di sorprese e colpi di scena. Andiamo quindi a scoprire le anticipazioni della prossima puntata di Amici 24, divulgate, come sempre, da SuperGuidaTv e Amici News.

Gli ospiti

Gli ospiti musicali di quest’ultima puntata di Amici 24 prima delle vacanze natalizie saranno i Negramaro, chiamati da Maria De Filippi per presentare il loro nuovo brano, intitolato “Marziano” e presente nell’album Free Love.

A giudicare gli aspiranti ballerini arriverà Eleonora Abbagnato, mentre Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci si pronunceranno sui cantanti. Per finire, i giudici delle sfide saranno: Marcello Sacchetta, Federica Camba, Carla Armogida, Andrea Alemanno e Maura Paparo.

Amici, puntata 22 dicembre 2024: esito sfide

Come sapranno i telespettatori e fans dell’amato programma di Maria De Filippi, per questa puntata di Amici 24 erano previste innumerevoli sfide per gli allievi. Per i meno informati e per capire meglio che cosa sia successo nel corso della puntata e chi fosse, tra tutti gli aspiranti ballerini e cantanti, a doversi sfidare, è necessario fare un piccolo passo indietro.

Prima di tutto, Teodora aveva ancora una sfida da portare avanti. Il motivo? Essersi classificata come ultima. Ma non è stata la sola perché, esattamente come lei, anche i suoi due compagni di avventura, Chiamamifaro e Alessio, avrebbero dovuto affrontare una sfida per essere stati ultimi in classifica la settimana scorsa. A loro, si sono poi aggiunti anche altri allievi. Ecco quindi che cosa è successo nel dettaglio nel corso della puntata, per quanto riguarda il capitolo delle sfide:

TrigNO, Nicolò e Ilan alla fine non hanno sostenuto alcuna prova, e quindi non hanno fatto la sfida;

alla fine non hanno sostenuto alcuna prova, e quindi non hanno fatto la sfida; Teodora invece ha fatto e vinto la sfida. Peccato che però, subito dopo l’allieva sia stata messa nuovamente in sfida da Emanuel Lo. Purtroppo però, trattandosi di una sfida immediata e non programmata, la ballerina non è riuscita a vincerla ed è quindi stata eliminata dal talent show. Il suo posto è stato quindi preso dalla sfidante, una giovane ragazza di nome Giorgia . Le due hanno avuto la possibilità di eseguire due balli a testa : Teodora ha ballato per prima e si è esibita sulle note di Zoom Zoom e poi River con Umberto. La sfida tra le due ballerine è stata giudicata da Marcello Sacchetta e la Celentano si è limitata a dire all’allieva eliminata di lavorare sulle sue carenze. Zerbi invece ha voluto complimentarsi con lei per il comportamento tenuto in questi mesi nella Casetta, dal momento che è sempre stata una delle poche a pulire e mostrarsi educata ;

Vybes, Alessio e Antonia hanno vinto le sfide. Nel dettaglio, per quanto riguarda la sfida di Vybes, l'allievo della squadra di Rudy Zerbi si è sfidato con Drew Babies e ha cantato Le ragazze di Carbone. Vybes si è portato a casa la vittoria e i complimenti della giudice, che ha apprezzato molto il suo approccio con il pubblico e la sua scrittura. Gli unici problemi sono stati la lingua inglese scorretta e le imprecisioni. Alessio invece, si è confrontato con Nicolò. Entrambi hanno ballato hip hop e a giudicare le loro performances è stato Andrea Alemanno, che ha sottolineato il fatto che entrambi avessero una bella energia e ha fatto notare ad Alessio di stare più attento alla sua espressività e al movimento. Infine, Antonia ha sfidato Arianna. A giudicare le esibizioni è stato Riccardo, un talent scout per Sony. Entrambe hanno deciso di duellare ad armi pari e si sono esibite cantanti un loro inedito. La gara è stata vinta da Antonia, mentre il giudice ha fatto notare alla sfidante di essere meno coinvolta rispetto alla prima.

Chiamamifaro ha affrontato la sfida e, cantando il suo inedito, è riuscita a portarsi a casa la vittoria. Nel dettaglio, la cantante si è sfidata con Denise, e a giudicarle è stata Federica Camba. Nonostante nessuna delle due allieve abbia colpito particolarmente la giudice, la stessa ha deciso di far proseguire a Chiamamifaro la sua avventura nel talent show.

Amici, puntata 22 dicembre 2024: gara canto

Per quanto riguarda la gara del canto, giudicata da Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci, ecco come si sono classificati gli allievi di Amici 24:

Senza Cri. Nicolò Devitiis ha voluto sottolineare che, nonostante all’apparenza possa sembrare rock, la cantante è in realtà molto dolce. Maria De Filippi invece ha parlato dello stile di Senza Cri, dicendo anche che sta facendo passi avanti rispetto all’inizio nel curare il suo look; Vybes, che ha cantato Casa mia. Il cantante si è guadagnato i complimenti dei tre giudici, che sono rimasti molto soddisfatti della sua performance; Antonia, che si è esibita sulle note di Tutti di Calcutta; Jacopo Sol, che ha scelto di cantare All I want. A esprimersi è stata Paola Turci, che ha apprezzato molto sia lui come persona che il modo in cui ha cantato; Deddè, che ha scelto Destri. Questa volta a parlare è stato Gabry Ponte, che ha espresso un parere molto positivo su di lui e sulle emozioni che trasmette; Mollenbeck, che si è esibito sulle note di una canzone de The Weeknd.

Amici, puntata 22 dicembre 2024: gara ballo

Parlando invece della gara di ballo, di seguito la classifica della prossima puntata di Amici 24:

Daniele, che ha ballato Natural. La giudice, Eleonora Abbagnato, ha apprezzato molto i suoi movimenti; Francesca, che ha scelto di danzare sulle note di When I was your man insieme a Sebastian. La giudice ha definito la sua esibizione con tre parole: intensa, pulita e precisa; Chiara, che ha eseguito un passo a due neoclassico con Michele sulle note di Tutto qui di Gazelle; Alessia, della quale la Abbagnato ha apprezzato molto il modo di danzare, con passione; Alessio, che ha ballato sulle note di Devastante. Dandy, che si è esibito con I wanna see tonight. La giudice non lo ha trovato particolarmente interessante.

