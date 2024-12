Amici 24: la decisione di Cuccarini, Garrison pazzo di Alessio

Il provvedimento disciplinare sulle pulizie nella Casetta di Amici continua a essere al centro delle polemiche. Nicolò ha chiesto ad Anna Pettinelli di esonerarlo dall’obbligo di indossare la maglia, dato che si trova nella “fascia gialla” degli addetti alle pulizie. La professoressa, tuttavia, ha rilanciato proponendo di mandare in sfida tutti gli allievi appartenenti a questa fascia. La proposta ha generato tensioni tra Nicolò e i suoi compagni, portandolo a scontrarsi in particolare con Senza Cri. Durante il daytime andato in onda oggi, mercoledì 18 dicembre, la cantante ha deciso di parlare privatamente con Nicolò per chiarire la questione.

“Io credo che tu non avessi ben chiaro cosa volessi dire quando sei andato lì, per cui sei poi entrato in un viale di roba che ha fatto prendere male tanti di noi. Ma questo non comporterà che io ti odierò o che sei una persona di m*rda. Ti chiedo scusa per la mia aggressività, stai tranquillo”, ha detto Senza Cri, cercando di rassicurare il coinquilino, visibilmente in crisi. Qual è stata, invece, la reazione di Lorella Cuccarini? I suoi due allievi, Senza Cri e Luk3, sono rispettivamente in “fascia gialla” e “fascia rossa”. Nonostante ciò, la showgirl ha deciso di non mandarli in sfida, ma di prendere altri provvedimenti. La proposta della Pettinelli non le ha fatto cambiare idea, bensì Lorella è rimasta ferma nella sua posizione, dicendo a Luk3 queste parole:

Non è una sfida che ti aiuta a cambiare. Io vorrei rompere questo circolo vizioso, ne hai fatte già cinque di sfide, tre delle quali non le meritavi. Io penso sia più giusto per te imparare a pulire, quindi d’ora in avanti tu e Cri dovrete dedicare un’ora al giorno alla messa a posto del vostro spazio, e un’ora vi mette a disposizione di Alessia e Chiara.

Luk3 incontra la sua prof Lorella Cuccarini per parlare con lei della possibilità di indossare la maglia della sfida come provvedimento disciplinare sulle pulizie #Amici24 pic.twitter.com/9MDG04W25j — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 18, 2024

Amici, gara d’improvvisazione con il pubblico: il giudizio di Garrison

Durante il daytime di Amici andato in onda oggi, mercoledì 18 dicembre, si è svolta una gara d’improvvisazione di ballo giudicata da Garrison e presentata da Giulia Stabile. A sfidarsi sono stati Chiara, Alessio e Francesca, i quali avevano il compito non solo d’improvvisare, ma anche di coinvolgere il pubblico, che era eccezionalmente presente in studio. Dopo aver assistito alle esibizioni dei tre allievi, Garrison ha proclamato Alessio vincitore, riempiendolo di complimenti. Il coreografo si è lasciato trasportare dall’entusiasmo, tifando apertamente per lui con grida di incitamento e applausi.

D’altro canto, invece, Chiara ha vissuto particolarmente male questa gara. Essendo una ballerina di danza classica, non è certamente abituata ad improvvisare, né tantomeno a coinvolgere il pubblico. Per questo, ha raccontato di essersi sentita profondamente in imbarazzo, considerando quest’esibizione come la sua peggiore ad Amici. “Che figura di m*rda”, ha ripetuto più volte ai suoi compagni una volta tornata in Casetta.