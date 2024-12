Amici, ‘guerra’ su pulizie finisce tra le lacrime: stoccate e delusioni

Nel Daytime di Amici 24 del 17 dicembre 2024 si torna a quanto accaduto nella puntata di domenica. Con l’ingresso di Alessandra Celentano nella Casetta, tutti hanno potuto notare disordine e sporcizia in giro per le stanze. Per questo, la professoressa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno deciso di spedire i loro allievi in sfida. Gli altri allievi e anche quelli che hanno sempre pulito non hanno avuto la maglia rossa. Ed ecco che dopo la puntata avvengono vari confronti.

Nicolò si ribella al provvedimento messo in atto in puntata in quanto è l’unico della sua stanza ad avere la maglia della sfida. Il cantante si dice certo del fatto che a terra non ci fosse nulla di suo. Alessio precisa che nella stanza Blu a Dandy non gli si possa dire nulla. Alessia, nel caos, fa notare che chi non era d’accordo avrebbe potuto parlare in studio. Niccolò, però, continua per la sua strada affermando che Daniele non farebbe più di lui. TrigNo accusa, invece, Senza Cri, ritenendo che non faccia più degli altri. La cantante replica dichiarando che il collega non sarebbe molto attento. “Non mi devo sentire in colpa perché non faccio più le cose per gli altri. Sei sempre fuori luogo”, tuona Senza Cri.

Dopo questi scontri, la produzione interviene dimostrando agli allievi che sono state create delle fasce sulle pulizie e l’ordine della Casetta, che vedono gli allievi così divisi:

FASCIA VERDE: CHIARA, ALESSIA, DANDY, TEODORA

FASCIA GIALLA DANIELE, ANGELICA, ALESSIO, ILAN, SENZA CRI, NICOLÒ, FRANCESCA

FASCIA ROSSA TRIGNO, VYBES, LUK3, ANTONIA

Nicolò chiede di incontrare Anna Pettinelli, alla quale dice di essere convinto che sia stata fatta ingiustizia. Il cantante tira con sé i coinquilini che dovrebbero essere in sfida con lui. Gli altri allievi ascoltano dalla scalinata, dove Alessia perde le staffe in quanto Nicolò dovrebbe parlare per sé stesso e non per gli altri. “Per me siete colpevoli tutti”, tuona la Pettinelli. Intanto, quella colpita dal cantante alla fine è Senza Cri, che furiosa va via. Nicolò dichiara, inoltre, che anche Luk3 meriterebbe la maglia rossa.

Una volta tornato in Casetta, il cantante ribadisce che non vorrebbe passare come la persona che ha voluto denunciare altri allievi. Senza Cri crede che ognuno dovrebbe prendersi la responsabilità di ciò che dice. Dall’altra stanza, in cucina, TrigNo prende in giro la cantante. “Pietro tu sbagli ogni cosa che dici con me. Va bene, io ce l’ho con te”, replica Senza Cri. Il cantante precisa che il suo intento era solo quello di sdrammatizzare. Chiamamifaro crede, però, che dovrebbe capire quando è il caso oppure no di ironizzare.

Alla fine, Senza Cri si lascia confortare da Vybes che le dà un abbraccio. Il cantante le dà ragione. TrigNo li raggiunge e si scusa. Inolte, Nicolò riconosce di non aver avuto coraggio e di aver sbagliato. Subito dopo, arriva un comunicato di Anna Pettinelli:

“Chiedo che sia credito anche a Nicolò, che crede di aver subito un’ingiustizia. Chiedo alla redazione di mettere in sfida anche Senza Cri, Francesca e Daniele”

Pettinelli fa la stessa richiesta su Luk3. Quest’ultimo spiega che già aveva proposto a Lorella Cuccarini di mandarlo in sfida. Senza Cri va via furiosa, mentre Nicolò scoppia a piangere, sentendosi in colpa. Invece, TrigNo decide di chiarire con la cantante. “Io non capisco se sei vero e sei finto. Quando stai male, noi stiamo in allerta per il tuo dolore. Ogni volta che c’è un argomento di dibattito, stai lì ad aspettare ridendomi in faccia. Pietro basta”, afferma Senza Cri.

TrigNo crede che la situazione legata alle pulizie si possa risolvere e che non sia così grave. Non solo, il cantante dichiara di non volerle fare del male e cercherà di cambiare. TrigNo le assicura che è una persona vera e le dà un abbraccio.