Amici 24: Todaro top (8), Alessia ‘intoccabile’ (2), caos pulizie (4)

Puntata movimentata quella di Amici andata in onda oggi, domenica 15 dicembre. La gara di ballo ha visto arrivare ultimo in classifica Alessio, che è quindi finito in sfida. Stessa sorte per Chiamamifaro, la meno votata tra i cantanti dai giudici esterni Alex Britti e I Ricchi e Poveri. Trigno ha vinto la sua sfida, tuttavia, dovrà affrontarne un’altra la prossima settimana, insieme a quasi tutti i suoi compagni. Il motivo? Un provvedimento disciplinare per il disordine in Casetta.

Amici 24, Raimondo Todaro torna e conquista il pubblico: voto 8

Questa puntata di Amici ha visto l’atteso ritorno di Raimondo Todaro, che dopo tre anni come professore è tornato come giudice esterno della gara di ballo. Todaro non ha deluso le aspettative, distinguendosi per precisione e schiettezza, con critiche mirate anche a quella che sembra essere la concorrente più “protetta” di quest’edizione: Alessia. La ballerina, reduce dalla vittoria dei campionati mondiali di solo latin, sembra spesso godere di un’attenzione particolare sia da parte del programma che della sua insegnante, Alessandra Celentano.

Todaro, però, non si è lasciato condizionare. L’ex professore, dopo aver già espresso qualche dubbio su Alessia su Instagram, l’ha elogiata per la sua energia, ma non ha esitato a farle piccoli appunti su dettagli tecnici, come la postura delle spalle. Aprici cielo! La Celentano è subito intervenuta, chiamando in causa il professionista Umberto Gaudino per difendere la sua allieva. Nonostante ciò, però, Raimondo è rimasto fermo nelle sue posizioni. Il pubblico ha apprezzato molto questa sincerità e coerenza, chiedendo a gran voce il suo ritorno definitivo tra i professori del programma. Voto 8!

e quanto mi sono mancati questi scontri cele vs todaro 🔥🔥#amici24 pic.twitter.com/hQipVu2LjL — 𝐵𝒜𝒟𝒟𝐼𝐸🎁 (@baddieepink) December 15, 2024

Amici 24, Alessia “l’intoccabile” dell’edizione: voto 2

Come già accennato, in questa puntata di Amici, Raimondo Todaro ha mosso alcune critiche ad Alessia. In realtà, l’ex volto di Ballando con le stelle si è giusto limitato a suggerirle di affinare la sua tecnica. Ma, tanto è bastato a per scatenare il caos. Quando Alessandra Celentano ha quindi tirato in ballo la recente vittoria della ballerina ai campionati mondiali di solo latin, Todaro ha risposto: “Con tutto il rispetto per Alessia, vincere il mondiale di solo non significa essere la più brava al mondo”. Raimondo ha infatti sottolineato il livello del campionato delle coppie, dove competono ballerine con un’esperienza superiore a quella di Alessia.

A quel punto, la Celentano ha chiamato Umberto Gaudino, facendolo prima ballare un passo a due con Alessia per poi fermarsi e riempire la ballerina di elogi sulla sua tecnica e bravura. Il tutto si è concluso con Alessia visibilmente commossa, al punto che Maria De Filippi si è alzata per avvicinarsi a lei e consolarla. Una scena che, francamente, è apparsa un po’ esagerata.

Quante volte un giudice esterno ha mosso critiche a un ballerino o a un cantante? Diverse, ma raramente si è assistito a un intervento diretto di un professionista o un vocal coach per ‘difenderlo’. Alessia, invece, dà quasi l’idea di essere ‘intoccabile‘. “Detta così sembrava come se vincere un campionato del mondo fosse meno importante di vincere un campionato di coppia. Per fortuna non c’è un’altra campionata di solo prima di me, quindi sto scrivendo io un nuovo capitolo”, ha infine detto la ballerina a Todaro, con un tocco di modestia tutto suo. Voto 2!

Amici 24, sporcizia e disordine tra gli allievi: voto 4

Come ogni anno, anche in quest’edizione è arrivato il provvedimento disciplinare per le pulizie. Durante la puntata, Alessandra Celentano è entrata in Casetta, trovando sporcizia e disordine ovunque. Il livello di poca igiene era tale, da lasciare anche il pubblico e Maria De Filippi sconvolti. Per questo, la Maestra, insieme a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, hanno deciso di mandare tutti i loro allievi in sfida. Lorella Cuccarini, invece, ha detto di voler indagare meglio e prendere punizioni diverse dalla sfida, mentre Emanuel Lo e Deborah Lettieri sono rimasti in silenzio.

Successivamente, la produzione ha indicato Alessia, Senza Cri e Dandy come i più collaborativi nelle pulizie. Da lì, Alessia ha iniziato ad elencare il resto degli allievi più ordinati, facendo i nomi di Chiara, Daniele e Teodora. Per questo, la Celentano ha deciso di togliere la maglia della sfida ai suoi tre ballerini.

La De Filippi e Zerbi hanno quindi chiesto ai meno collaborativi di farsi avanti. Trigno, Luk3 e Nicolò hanno ammesso le proprie responsabilità, mentre Vybes, Antonia e Ilan si sono mostrati più ambigui, dichiarando di sentirsi “a metà” e non del tutto colpevoli, atteggiamento che ha irritato il resto degli allievi. In Casetta si prevede un clima teso, ma una cosa è certa: un intervento per punirli era necessario. Voto 4!