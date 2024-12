Amici, anticipazioni 15/12: torna Todaro, tutti in sfida, verdetto Ilan

Oggi, giovedì 12 dicembre, si è registrata la penultima puntata del pomeridiano di Amici prima delle feste natalizie. Come di consueto, AmiciNews e SuperguidaTv hanno dato in anteprima i dettagli di ciò che vedremo su Canale 5 domenica, 15 dicembre. Andiamo a scoprire le anticipazioni della dodicesima puntata di Amici 24.

Amici 24, puntata 15 dicembre: ospiti

Gli ospiti musicali di questa registrazione di Amici sono stati Sting e Giordana Angi, che si sono esibiti insieme. Per quanto riguarda i giudici esterni, invece, c’è stato un grande ritorno. Di chi si tratta? Raimondo Todaro, dopo essere stato sostituito da Deborah Lettieri, è tornato nel talent show per giudicare la gara di ballo. A valutare i cantanti, invece, sono stati Alex Britti e I Ricchi e Poveri. Questi ultimi hanno poi cantato anche il loro ultimo singolo, “Natale degli angeli”.

Amici 24, puntata 15 dicembre: esito sfide e verdetto di Zerbi su Ilan

Ilan passa ufficialmente alla squadra di Anna Pettinelli . Rudy Zerbi ha infatti deciso di far entrare Jacopo Sol nella scuola come suo allievo, rinunciando ad Ilan. Quest’ultimo, però, è stato preso dalla Pettinelli, così com’era successo con Diego Lazzari e Lorella Cuccarini. Inoltre, Anna ha fatto aggiungere un quarto banco, accogliendo anche un altro cantante, Deddè , che è entrato nella Scuola cantando il suo inedito dal titolo “Periferia”.

Amici 24, puntata 15 dicembre: duro provvedimento disciplinare

Durante la puntata, Alessandra Celentano ha deciso di fare visita alla Casetta per controllare le condizioni di pulizia. Ciò che ha trovato, però, è stato sconcertante: la Casetta era in uno stato di totale degrado, piena di sporcizia e disordine. La stanza era quella blu, dove dormono Dandy e Nicolò, che era veramente indecente. Anche la cucina, secondo la Celentano, si trovava in condizioni vergognose. Di fronte a questa situazione, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, hanno deciso di mandare tutti i loro allievi in sfida.

In seguito, è emerso che i più impegnati nelle pulizie sono Alessia, Senza Cri e Dandy, mentre Teodora è colei che cucina sempre per tutti. Dopo aver investigato meglio, la Celentano ha deciso di esentare dalla sfida Alessia, Chiara e Daniele, perché tra i più ordinati e attenti alla pulizia. Esclusi anche Jacopo e Mollenback, poiché appena arrivati.

Amici 24, puntata 15 dicembre: gara canto

Come menzionato precedentemente, la gara di canto è stata giudicata da I Ricchi e Poveri e Alex Britti. L’ultima classificata è stata Chiamamifaro, la quale, a causa del provvedimento disciplinare, potrebbe dover affrontare due sfide. Di seguito la classifica dei cantanti:

Antonia: ha cantato I say a litte prayer. Senza Cri: ha cantato Amare. Jacopo Sol: si è esibito con Se piovesse il tuo nome. Vybes: ha cantato Non m’annoio di Jovanotti con le barre. Nicolò e Luk3: Nicolò ha cantato Die for you, mentre Luk3 Pensare male. La Pettinelli gli ha dato 4,5. Mollenbeck: si è esibito con Sì ah di Frah Quintale. Ilan Chiamamifaro: ha cantato Fai rumore con il piano.

Amici 24, puntata 15 dicembre: gara ballo

La gara di ballo ha visto un atteso ritorno, ovvero quello di Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha criticato Alessia, però l’ultimo in classifica è stato Alessio, che dovrà affrontare una sfida. Di seguito la classifica:

Chiara: ha ballato sulle punte una coreografia neoclassica. Secondo Todaro, ha delle doti che non si possono insegnare o imparare, bensì sono innate. Tuttavia, le rimprovera di non essere consapevole delle sue doti. Emanuel Lo le ha dato 5, mentre il voto della Celentano è stato un 9. Daniele: ha ballato un passo a due con Michele sulle note di “Lacrime” di Settembre. Alessia e Francesca: Alessia ha ballato sulle note di “Mi gente”, mentre Francesca si è esibita con Stand by me. Raimondo Todaro, dopo averla già criticata su Instagram, ha aperto una discussione su Alessia. Il professore ha detto di non apprezzare diversi dettagli dell’allieva, tra cui le spalle. Inoltre, non la trova abbastanza brava in coppia. Per questo, la Celentano ha chiamato Umberto per farle fare una coreografia di latino contaminato in coppia. Francesca, invece, ha ricevuto molti complimenti. Alessio: ha ballato sulle note di “Yeah”, con l’intervento di Daniele che gli ha messo una giacca. Todaro gli ha fatto i complimenti per l’energia, ma gli ha detto di essere più pulito nel movimento.

Amici 24, puntata 15 dicembre: gara speciale canto

Nella registrazione, si è svolta una seconda gara di canto, in cui tre allievi hanno dovuto esibirsi sulle note de “L’essenziale” di Marco Mengoni, con un giudice esterno che indicava loro quando cantare. A sfidarsi sono stati Senza Cri, Antonia e Nicolò, con la vittoria di Senza Cri.

Amici 24, puntata 15 dicembre: gossip, news e retroscena

Nicolò ha affrontato un compito datogli da Lorella Cuccarini, prendendo la sufficienza.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno litigato a causa di Alessia, mentre Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si sono scontrati per TriGNO. La Pettinelli ha discusso anche con Lorella Cuccarini per il 4,5 dato a Luk3, dato che la showgirl sostiene che il cantante sia migliorato molto con la voce grazie al lavoro con i coach.

