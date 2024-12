Amici 24: piano di Pettinelli va in fumo, stoccata su Sarah Toscano

Anna Pettinelli continua a puntare la sua attenzione su Luk3 ad Amici 24. La professoressa di canto chiede di poter incontrare sia l’allievo che la sua insegnante Lorella Cuccarini in studio. Ciò accade dopo la puntata di domenica scorsa, in cui il giovanissima cantante ha superato una nuova sfida. La Pettinelli oggi ha qualcosa da dire a Luk3, a cui decide di assegnare un compito. L’insegnante ci tiene a precisare di non aver cambiato idea nei suoi confronti, semplicemente dice di essere più comprensiva.

Pettinelli, dopo essere stata sbugiardata anche dalla produzione, chiede a Luk3 di fare un passo avanti, cercando di ottenere almeno 5 come voto col nuovo compito. Questa volta, Anna chiede al giovanissimo allievo di esibirsi con il brano intitolato Bohemian Rhapsody dei Queen. A questo punto, fa sapere di aver chiesto alla produzione un altro banco per la sua squadra, visto che ha solo due cantanti da seguire, a differenza dei suoi colleghi.

Se Luk3 non raggiungesse il 5 come voto, Pettinelli ad Amici lo rimetterà in sfida. Pertanto, è alla ricerca di nuovi allievi per il talent show di Maria De Filippi. In sintesi, Anna chiede un banco nuovo e un altro allievo da inserire nella Scuola al posto di Luk3, qualora quest’ultimo finisse in sfida. Cuccarini crede che ormai la sua collega sia “ossessionata” da Luk3. Non solo, dice di aver pensato di chiedere a Maria De Filippi un posto nel Trono Over di Uomini e Donne per Anna.

“La tua ossessione dell’anno scorso sta a Sanremo ora. Non avevi un ossessione per Sarah (Toscano ndr)?”, tuona la Cuccarini, puntando sulla sua ex allieva e vincitrice della passata edizione, spesso criticata proprio dalla Pettinelli. Quest’ultima è sempre più convinta che Luk3 sia un ragazzo con tanto talento. La Pettinelli non si spegne, anzi chiede di essere ringraziata per la luce che sta puntando, in questo modo, sul suo allievo. Rimasto in silenzio per tutto il momento, quando Anna va via, il cantante dice di trovare questo compito senza senso, tanto che preferirebbe finire direttamente in sfida.

Luk3 torna poi in Casetta e racconta ai suoi coinquilini di non farcela più. “Secondo me la Pettinelli non dorme più”, afferma il ragazzo, avendo notando il grande interesse che l’insegnante nutre nei suoi confronti. “La cosa più nervosa è che non mi ha fatto parlare. Se n’è andata e prima mi ha detto che la devo ringraziare”, dichiara furioso l’allievo. Secondo Alessia, Pettinelli gli darà un bel 4 in modo da mandarlo in sfida.

Poco dopo aver ascoltato i consigli dei suoi amici, tra cui quelli di TrigNo, Luk3 chiede di poter parlare di nuovo con Lorella Cuccarini. Quest’ultima crede che la Pettinelli sappia già quale sarà l’epilogo, ovvero manderà in sfida il cantate. Alla fine, professoressa e allievo decidono di rifiutare il compito, per non dare ad Anna la soddisfazione.