Amici, produzione sbugiarda Anna. Maria soccorre Chiamamifaro

Continua la lotta tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli ad Amici 24. Questa volta, tutto è iniziato quando la seconda ha proposta alla collega di sostituire Luk3 con uno dei cantanti che sono piaciuti entrambe ai nuovi casting. Alla fine, la Cuccarini ha solo accettato di rivedere questi ragazzi. La decisione di Lorella ha destabilizzato il suo allievo, che tramite il messaggio della Pettinelli ha inteso che presto avrebbe potuto lasciare la scuola.

In realtà, la Cuccarini ha assicurato a Luk3 di non avere intenzione di fare una sostituzione, ma di aver solo detto ‘sì’ alla sua collega solo per accontentarla e rivedere quegli aspiranti allievi. Alla fine, per evitare fraintendimenti con il giovanissimo cantante, Lorella ha deciso di non presentarsi a questo appuntamento. Quando gli insegnanti di canto si sono riuniti in studio per i casting, che ogni settimana svolgono per il talent show, ecco che Anna è andata su tutte le furie.

“Che ci fai qui oggi?!”, ha tuonato la Pettinelli oggi ad Amici. Cuccarini le ha fatto notare di aver sempre detto di non voler prendere in considerazione una sostituzione e di averle fatto arrivare un messaggio, con cui le faceva sapere che non si sarebbe presentata a rivedere dei cantanti che già hanno visto. Quando la Pettinelli la smentisce, ecco che la produzione del programma è intervenuta:

“Lorella non ha detto questo, diceva che non ha bisogno della balia e ‘vediamo’, che significa ‘vediamo’. Poi che la tua iniziativa l’aveva messa in difficoltà con Luca”

Rudy Zerbi si è schierato dalla parte di Cuccarini e contro Pettinelli. “Tutte le volte che c’è da andarmi contro tu lo fai”, ha tuonato Anna contro il collega. “Io non ho bisogno di una persona che sta lì ad accompagnarmi. Sono capace di prendere delle decisioni. Quando deciderò di fare dei cambiamenti ne parlerò con la redazione”, ha sottolineato Lorella.

Amici 24: Chiamamifaro confessa il suo disagio, parla Maria

Il Daytime di oggi è andato avanti con le emozioni di Chiamamifaro. In particolare, è stata mostrata a tutti gli allievi e ai telespettatori una clip che ritrae la giovane cantante mentre parla al telefono con il suo fidanzato. A lui ha spiegato di aver notato che si sono formati dei gruppetti e che tutti parlano tra loro, tranne lei. Chiamamifaro ha fatto queste confessioni al fidanzato piangendo. I suoi compagni d’avventura l’hanno subito compresa e abbracciata per questo sfogo inaspettato.

Alla fine è intervenuta anche Maria De Filippi. “Non sfuggire alla risata. Cosa sai? Esatto, è un limite che ti imponi tu”, ha fatto notare la conduttrice, che ha cercato di farla aprire sulla scalinata della Casetta. Chiamamifaro ha spiegato di avere difficoltà a essere se stessa con persone che ha appena conosciuto. De Filippi crede che, anche per fare la cantante, deve mostrare le sue emozioni.

In particolare Vybes, Senza Cri, Diego e Ilan hanno cercato di farle capire che la sua presenza in Casetta si sente eccome e che non deve mai sentirsi di troppo o a disagio. La mossa di Maria di far sapere a tutti loro cosa sta accadendo a Chiamamifaro dà i risultati sperati e la sua situazione potrà solo che migliorare.