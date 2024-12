Amici, provini di Pettinelli per sostituire Luk3. La reazione di Lorella

Nel corso del daytime di Amici andato in onda oggi, mercoledì 4 dicembre, Anna Pettinelli si è mostrata più agguerrita che mai nei confronti di Luk3 e ha addirittura organizzato alcune audizioni per trovare un sostituto all’allievo di Lorella Cuccarini.

Non si tratta certo di una novità: sono ormai settimane che la Pettinelli ripete di non ritenere il ragazzo all’altezza del programma e dell’opportunità che gli è stata data. Per quale motivo? Secondo quanto affermato dalla stessa coach, il fatto che Luk3 finisca sempre in sfida non è certo un buon segno e dimostra la mancanza di stoffa del ragazzo. Inoltre, secondo l’insegnante permettere a Luk3 di continuare a stare nella scuola di Amici sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di tutti coloro che, seppur talentuosi, stanno ancora aspettando di avere un’occasione come questa per farsi conoscere e spiccare il volo.

Non è però della stessa opinione Lorella Cuccarini, coach di Luk3, che oggi, dopo l’ennesima presa di posizione della Pettinelli, ha deciso di protestare e optare per un atto dimostrativo, boicottando le audizioni.

La reazione di Lorella Cuccarini

Come anticipato, non è certo la prima volta che Anna Pettinelli dice di non essere assolutamente d’accordo con la permanenza di Luk3 nella scuola di Amici, non ritenendolo all’altezza della situazione. Una visione delle cose che l’ha fatta scontrare più volte con la coach dell’allievo, Lorella Cuccarini. Nel corso del daytime andato in onda poche ore fa, la Pettinelli ha finalmente deciso di prendere il toro per le corna e di organizzare alcune audizioni per trovare il sostituto di Luk3, valutando tre possibili candidati.

Una scelta che ha fatto infuriare (e non poco) la Cuccarini che, in segno di protesta, ha deciso all’ultimo di disertare e quindi di non presentarsi al provino. La mossa della Cuccarini però non è stata accolta molto bene dalla Pettinelli che, di fronte alla mancanza di rispetto della collega, è andata su tutte le furie. “Ti comunico che Lorella ha deciso di non venire“, sono state le parole pronunciate dalla produzione. “Il comunicato se lo può tenere“, ha quindi risposto la Pettinelli, visibilmente alterata.

Nonostante ciò, per correttezza e completezza nei confronti dei telespettatori, la produzione ha comunque letto il comunicato di Lorella: “Non ho ritenuto di venire all’incontro. Ti avevo detto ‘vediamo’ e per me vuol dire ‘vediamo’. Non mi serve la balia per ricordarmi dei ragazzi. La tua iniziativa mi ha messo in difficoltà con Luk3″.

Chissà se nelle prossime settimane le due coach riusciranno a ricucire il loro rapporto e mettere finalmente da parte le ostilità.