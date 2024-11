Amici, Pettinelli VS Cuccarini: fiamme in studio, Luk3 sulle spine

“Amici” è tornato con il consueto appuntamento infrasettimanale del daytime e proprio nei primi minuti di messa in onda è avvenuta una lite nello studio tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini che ha agitato gli animi anche dei colleghi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Tutto è iniziato quando l’insegnante di canto ha affermato che nel caso in cui superi la sfida, Luk3 dovrà affrontare una sfida immediata.

La richiesta di Pettinelli a Cuccarini

Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini hanno due visioni diverse su alcuni ragazzi della scuola di Amici, in particolare su Luk3. Ed è proprio sul giovane cantante che l’insegnante di canto ha tenuto a fare una precisione, facendo una richiesta alla sua collega. “Perché non lo sostituisci come ha fatto Rudy Zerbi?”. La Cuccarini ha risposto prontamente: “Perché questa è una scuola e noi dobbiamo dare un segnale ai ragazzi. Dobbiamo sostenere e aiutare gli allievi”. “Tu gli stai facendo del male, illudendolo”. Ha continuato la Pettinelli.

Il litigio in studio

La questione di Luk3 non si è limitata alla scelta di Anna Pettinelli ma è andata oltre provando agitazione in studio anche con gli altri, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Infatti, l’insegnante di canto e speaker radiofonica ha tirato in ballo la questione sulla prova del tre che dal canto suo è ridicola.

A quel punto, la coreografa ha risposto alla collega affermando di essere fuori luogo. “Per me è una ripicca nei confronti di Luk3 e Lorella”, ha riferito la Celentano. Anche Zerbi si è intromesso, esclamando: “Sei un’incoerente“.

La risposta di Luk3

Lorella Cuccarini continua a difendere il suo allievo, affermando che i dati streaming sono chiari: è uno tra i più ascoltati. Proprio per questo ci tiene a dargli una possibilità perché sa che può crescere e migliorare nel corso dell’esperienza nella scuola di Amici.

Le parole di Pettinelli non passano inosservate e Luk3 ha tenuto a rispondere e a dire la sua, spiegando: “Penso che Lorella lo abbia capito e se avesse dovuto agire lo avrebbe già fatto. Fuori da qua staremo su un palco, mi dispiace essere arrivato tre volte di fila ultimo”.

Una volta usciti dallo studio e tornati in casetta, Luk3 ha continuato a parlare di quanto è accaduto con la Pettinelli e la Cuccarini. Così, confrontandosi con i suoi compagni ha affermato di dover dare il massimo e fare capire quanto vale e cosa può dare nonostante i suoi soli diciassette anni.