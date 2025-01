Amici, classifica genera lacrime. Luk3 valuta ritiro: interviene Maria

Nella puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi andata in onda oggi su Canale 5 i cantanti hanno conosciuto i risultati ottenuti dai loro inediti su Spotify. La presa visione della classifica ha generato il caos all’interno della scuola e mandato in crisi uno degli allievi. Nell’apprendere il numero di ascolti ricevuti dalla propria canzone sulla piattaforma di streaming, difatti, Luk3 è scoppiato in lacrime e ha addirittura affermato di voler abbandonare il programma. Maria De Filippi è quindi intervenuta prontamente per cercare di distogliere l’allievo dall’idea di un ritiro.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata della fascia pomeridiana di Amici di Maria De Filippi. Questa è iniziata con la visione da parte dei cantanti della classifica relativa agli ascolti dei propri inediti su Spotify.

Di seguito la classifica completa con il numero di streaming:

Trigno – “Maledetta Milano” 350.795 Jacopo Sol – “Complici” 256.481 Luk3 – “Valentine” 229.422 Antonia – “Dove ti trovi tu” 212.908 Deddè – “Periferia” 130.461 Mollenbeck – “Male” 121.623 Chiamamifaro – “O.M.G.” 112.774 Senza Cri – “Tutto l’odio” 94.718 Nicolò – “Yin e yan” 87.346 Vybes – “Non mi passa” 73.343

La visione della classifica ha mandato in crisi un allievo in particolare, ovvero Luk3. Sebbene abbia ottenuto un ottimo risultato classificandosi al terzo posto per gli streaming, il giovane cantante non è rimasto soddisfatto degli ascolti ricevuti dal suo inedito ed è scoppiato in lacrime. Luk3 si è sfogato con i compagni che hanno cercato in tutti i modi di rassicurarlo. Nello specifico Jacopo Sol gli ha fatto notare come, per avere 17 anni, abbia già ottenuto dei grandissimi risultati. Successivamente è intervenuta anche Maria De Filippi che ha provato a tranquillizzarlo e capire cosa lo avesse fatto rimanere così male.

Nel parlare con la conduttrice, il cantante ha rivelato che le cose non gli stanno riuscendo così come voleva. Secondo lui, difatti, i risultati ottenuti fino ad adesso sarebbero stati negativi. Inoltre Luk3 ha rivelato di essere rimasto male per il fatto che gli sia stato detto di fare canzoni leggere. Infine il ragazzo ha anche annunciato di stare valutando il ritiro, in quanto crede che forse questo non sia per lui il momento giusto per essere all’interno della scuola di Amici. Dopo averlo ascoltato, Maria ha cercato di rassicurarlo e distoglierlo dall’idea del ritiro. La conduttrice gli ha fatto notare come i risultati siano stati, invece, positivi e lo ha invitato a pubblicare un nuovo inedito per far vedere anche un altro lato di sé. Il ragazzo si è quindi tranquillizzato, valutando la proposta fatta da Maria.