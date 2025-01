Amici 24, ‘guerra’ aperta tra i cantanti: entra un nuovo allievo

Tensioni alle stelle tra i cantanti di Amici 24. Il daytime di martedì 21 gennaio si è aperto con una gara a squadre basata sui “cavalli di battaglia”. Ogni squadra poteva schierare un solo cantante, ma a decidere chi avrebbe rappresentato il proprio team erano i membri delle altre squadre. I partecipanti avevano la libertà di scegliere cosa cantare, selezionando una delle cover già eseguite nelle puntate precedenti. Infine, l’ultimo classificato avrebbe penalizzato l’intera squadra, facendole perdere un punto nella classifica della gara prevista per la domenica successiva.

Com’era prevedibile, la gara ha scatenato un bel po’ di tensioni tra gli allievi. Le squadre di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno scelto Mollenbeck per rappresentare il team di Lorella Cuccarini, sostenendo che, avendo meno estensione vocale e un repertorio più ridotto, sarebbe stato svantaggiato.

I cantanti dovranno affrontare la gara a squadre "Cavallo di battaglia"! #Amici24 pic.twitter.com/gdjcRJRne3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 21, 2025

Una motivazione che non è andata giù né a Mollenbeck né a Luk3, che l’ha definita ipocrita. “Dite che artisticamente non vi piaccio, ma poi votate Samu (Mollenbeck). Anche Jacopo ha meno repertorio, ma nessuno lo ha votato”, ha protestato il tiktoker. Antonia ha cercato di giustificarsi, spiegando il suo metodo di giudizio: “Se non fossi arrivato alto nell’ultima gara, avrei votato te, in realtà”.

Trigno, invece, ha scelto Chimamifaro per il team di Zerbi, dicendo che, secondo lui, è quella con meno personalità tra i cantanti della squadra. Questa cosa, però, ha ferito molto la cantante, soprattutto per l’amicizia che lo lega al ragazzo. “Antonia, che è molto più brava di me a cantare, secondo me ha un timbro che è molto meno riconoscibile del mio”, ha spiegato, non trovandosi affatto d’accordo con il giudizio dell’allievo. “Non ti arrabbiare, lo sai quanto ti stimo artisticamente”, ha risposto sorridente Trigno.

Ad ogni modo, alla fine, ad esibirsi sono stati: Vybes, Mollenbeck e Deddè. A vincere è stato il rapper, mentre Deddè si è classificato ultimo. Il cantante partenopeo ci è rimasto malissimo, rispondendo male a tutti i suoi compagni e isolandosi in Casetta con Senza Cri, alla quale ha confessato la sua paura di poter uscire dalla Scuola.

Deddè dopo aver scoperto la sua posizione nella gara cover a squadre reagisce così #Amici24 pic.twitter.com/RgWeEQEv2d — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 21, 2025

Amici 24, Antonio è un nuovo allievo: ecco chi è

Nel daytime di martedì 21 gennaio, Deborah Lettieri ha convocato tutti i professori per proporre l’ingresso di un nuovo ballerino, Antonio. Dopo una votazione, la maggioranza dei docenti ha optato per la sua entrata, consentendo al ragazzo di ottenere la maglia e diventare ufficialmente un nuovo allievo della Scuola.

Poco dopo, Antonio è arrivato in Casetta, lasciando gli altri compagni di stucco. Tuttavia, Daniele lo conosceva già, avendo studiato con lui in passato. Subito, il ballerino ha raccontato agli altri quanto la new entry sia talentuosa, soprattutto nello stile classico.