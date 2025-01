Amici 24, Daniele commuove Celentano: Trigno fuori dalla puntata

Il daytime di Amici andato in onda oggi, venerdì 17 gennaio, è iniziato con l’arrivo in Casetta di una lettera per Daniele da parte di Deborah Lettieri. La professoressa si è complimentata per la sua tecnica, ma ha ammesso di non essere ancora riuscita a cogliere la sua vera essenza. Per questo, gli ha chiesto di ballare una coreografia che parli di lui, attraverso la quale possa raccontarsi e rivelare qualcosa di personale. Inoltre, spetterà a lui scegliere quale racconto portale nella sua coreografia, per aiutarla a comprenderlo meglio.

“Non sono d’accordo. Non capisco cosa deve capire”, ha replicato Daniele amareggiato. Da lì, il ballerino è stato convocato in privato da Alessandra Celentano e i due hanno avuto una conversazione profonda ed emozionante. L’allievo 18enne è scoppiato a piangere ricordando un momento molto difficile della sua vita, relativo agli anni scolastici. “In quello che faccio ho sempre paura di essere troppo vulnerabile. Siccome da piccolo ho sempre mostrato facilmente la mia parte vulnerabile, adesso…”, ha raccontato Daniele in lacrime.

Il ballerino ha raccontato del bullismo subito da ragazzino, fatto di spintoni e insulti che lo hanno profondamente segnato. “Sei consapevole che non sei tu quello sbagliato?”, gli ha chiesto la Celentano, visibilmente commossa. La Maestra lo ha poi spronato a trasformare quel dolore in forza, utilizzandolo come strumento per esprimere le sue emozioni attraverso la danza. Dal canto suo, Daniele ha dichiarato di voler aiutare, attraverso la sua arte, chiunque abbia vissuto esperienze simili alla sua. “Se riesci davvero a mettere in scena Daniele e la verità, ce la fai”, ha concluso la professoressa di Amici.

Trigno escluso dalla puntata di Amici: la decisione di Anna Pettinelli

Pochi giorni fa, Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia a Trigno a seguito di una sua reazione fuori luogo ad un provvedimento disciplinare della produzione di Amici. Dopo aver saputo di non poter più usare il telefono e di dover essere ‘monitorato’ durante le telefonate con la famiglia, il cantante ha perso le staffe, accusando il programma e prendendo ripetutamente a calci una bottiglietta. Di conseguenza, la Celentano ha chiesto alla sua professoressa di prendere provvedimenti e la Pettinelli lo ha sospeso.

Nell’ultimo daytime, Anna ha comunicato a Trigno che non potrà partecipare alla puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica, 19 gennaio. “Io credo di non essere ancora in grado di scogliere la mia decisione sulla tua maglia. Quindi penso che per questa puntata non parteciperai, però subito dopo la puntata faremo un ragionamento insieme. E ti prego di fare tesoro di questa settimana di pausa, soprattutto per prepararti”, ha detto la professoressa.

Trigno ha accettato con amarezza la decisione, senza però protestare o lamentarsi, trovando poi conforto nel supporto della fidanzata Chiara. A questo punto, non resta che attendere il prossimo daytime per scoprire quale sarà il futuro del cantante all’interno della Scuola di Amici.