Anticipazioni Amici 27 febbraio 2021: chi si esibisce, Lorella gela Enula

Le anticipazioni di Amici 20 per sabato 27 febbraio 2021 erano attesissime dai fan del programma dopo gli ultimi daytime. Nel giro di due giorni infatti sono fioccati i provvedimenti disciplinari: chi è stato punito per il mancato ordine in casetta e chi per aver saltato la palestra. Sono in sette gli allievi puniti: Aka7even, Ibla, Alessandro, Enula, Sangiovanni, Leonardo e Deddy. Tanti nomi e infatti sui social il pubblico ha iniziato a ironizzare su questa situazione, chiedendosi chi si sarebbe esibito di questo passo. Ebbene, non si sa se è per questo motivo o per altri ma alla fine domani si esibiranno tutti ad Amici, nessuno escluso. Ma c’è una novità: Giorgia ha stilato una sua classifica dei cantanti. C’è stata anche una nuova classifica delle radio.

Nella registrazione di oggi comunque i sette nomi prima citati effettivamente pare non fossero presenti in studio, ma poi sono entrati. Le anticipazioni di Amici 20 del Vicolo delle News infatti annunciano tutte le esibizioni. Forse i puniti andranno in onda nel corso del daytime di lunedì? Questa potrebbe essere una possibile strategia adottata dalla produzione per far sì che comunque tutti si presentassero davanti al proprio insegnante per la conferma della felpa del Serale. Sta di fatto che i quattro puniti per il disordine si sono preparati da soli, quindi niente lezioni, e si sono esibiti nella registrazione di oggi.

Aka7even ha incantato tutti, a quanto pare: ha cantato un brano di Michael Jackson e Zerbi gli ha dato 10, dicendo che è stata una delle più belle esibizioni di quest’anno. Ibla confermata, ma pare senza particolare entusiasmo da parte dei prof. Enula non ci ha messo la giusta interpretazione, a detta dei professori. Per quanto riguarda Alessandro invece c’è stato prima un video e poi Lorella lo ha confermato, anche se arrabbiata per le immagini viste prima. C’è stato un bacio tra Enula e Alessandro in studio, dopo quello visto oggi nel daytime. La Cuccarini non lo ha fatto passare inosservato, pure se Maria stava cercando di evitare l’argomento su richiesta di Enula. Insomma, Lorella ha colto di sorpresa la cantante!

Sangiovanni, che voleva andare via dopo il provvedimento, Leonardo e Deddy anche si sono esibiti. Maria ha anche mostrato un video molto divertente della loro giornata in casetta. Hanno cantato delle cover, preparate da soli. Sangiovanni e Leonardo sono piaciuti – tranne ad Anna -, anche Deddy confermato. Lui ha ballato anche il passo a due con Rosa. Martina si è esibita per riconquistare la felpa che Lorella le aveva sospeso la settimana scorsa, ma l’insegnante ha confermato la sua decisione.

E veniamo a tutte le altre esibizioni. Tancredi promosso da tutti. Rosa ha ricevuto ancora critiche dalla Celentano. Gaia invece non ha convinto Rudy e Anna. Esa non ha convinto a pieno Rudy, ma le altre professoresse sì. Bene anche Giulia, Tommaso e Samuele, mentre la Celentano continua a pretendere di più da Serena. Solite discussioni su Raffaele, che con Guerriero di Mengoni ha scatenato nuovamente Zerbi.

Per quanto riguarda le classifiche, le anticipazioni di Amici 20 per domani non rivelano tutte le posizioni. Nella classifica di Giorgia quelle note sono Tancredi al primo posto, Enula al secondo posto, Gaia al quinto, Aka7even al sesto posto. E poi ancora Esa settimo, Deddy ultimo. Per le radio invece Enula è prima, Sangiovanni secondo, Tancredi terzo, Deddy quarto, Aka7even è al quinto posto, Raffaele ultimo. Ospite di domani ad Amici sarà Ben, Serena ha vinto la prova TIM.