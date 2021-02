Amici 20, nuovi provvedimenti per casa sporca: chi salta la puntata sabato

Gli allievi di Amici 20 ci sono ricascati: la casetta in cui vivono era di nuovo in totale disordine e sporca. La produzione quindi non ha avuto altra scelta se non quella di prendere nuovi provvedimenti disciplinari per tre allievi. La classe stessa è stata chiamata a fare i tre nomi, come è successo già l’altra volta. Le cose in casa sembravano migliorate in realtà, ma dopo due mesi ci risiamo: la produzione è dovuta intervenire per ripristinare l’ordine nelle camere e non solo. Hanno quindi invitato gli allievi stessi a fare i nomi di chi secondo loro si impegna meno nelle faccende domestiche o è più disordinato.

La situazione stavolta era un po’ diversa dalla precedente, quando si era parlato di condizioni igieniche preoccupanti. Nel video mostrato oggi ai ragazzi radunati sugli scaloni c’era per lo più disordine ovunque e letti non fatti. E forse per questo la punizione stavolta è stata diversa: niente sfida come a dicembre, ma la sospensione della maglia e l’assenza in puntata sabato. Quindi niente esibizione. “Stare lì dentro è un privilegio e non un diritto”, ha detto la produzione invitando cantanti e ballerini di Amici 20 a essere più responsabili. Quindi ognuno di loro è stato chiamato a fare tre nomi, o in alternativa il provvedimento sarebbe stato preso su tutta la classe: si sarebbero esibiti sabato senza prepararsi con assistenti e professori.

Gli allievi hanno scelto di procedere con la prima opzione, ovvero un provvedimento disciplinare solo per tre di loro. Attraverso la maggioranza, la produzione ha quindi individuato le persone che secondo la classe devono migliorare il comportamento nella convivenza. Di seguito le votazioni nel dettaglio, e molti si sono autovotati:

Martina: Aka7even, sé stessa, Ibla

Alessandro: Ibla, sé stesso, Aka7even

Sangiovanni: Ibla, Enula, Aka7even

Leonardo: Aka7even, Ibla, sé stesso

Gaia: sé stessa, Aka7even, Ibla

Tancredi: Aka7even, Samuele, Giulia

Samuele: sé stesso, Aka7even, Tancredi

Deddy: sé stesso, Aka7even, Ibla

Esa: sé stesso, Enula, Gaia

Ibla: Aka7even, Alessandro, sé stessa

Raffaele: sé stesso, Enula, Aka7even

Rosa: Aka7even, Alessandro, Enula

Serena: Aka, Alessandro, Enula

Tommaso: Aka7even, sé stesso, Rosa

Aka7even: sé stesso, Ibla, Samuele

Giulia: sé stessa, Gaia, Enula

Enula si è astenuta dalla votazione: ha preferito prendere il provvedimento anziché fare i tre nomi. Una scelta che ha scaturito diverse reazioni, e non sono mancate conseguenze. Leonardo ed Esa le hanno detto che non fare nomi quando tutti li hanno fatti vuol dire volerne uscire puliti. Enula invece non era d’accordo e ha chiesto che le sue scelte non venissero giudicate. Ma non facendo nomi ha fatto sì che sabato ad Amici 20 non si esibiranno in quattro: lei sarebbe stata fra i tre nomi fatti dalla classe, ma dato che andava esclusa perché già assente in puntata allora tra i puniti ci è finito anche Alessandro.

Quindi sabato non si esibiranno Ibla, Aka7even, Alessandro ed Enula. Per loro anche maglia sospesa, niente lezioni per tutta la settimana e probabilmente non saranno presenti in studio sabato. Dopo la votazione c’è stata una lunga discussione: i tre non si sentivano responsabili più degli altri del disordine. La produzione ha dato la possibilità di modificare la loro decisione: annullare la votazione e assumersi tutti la responsabilità. Il provvedimento per tutti prevedeva l’esibizione degli allievi in puntata, ma preparandosi da soli. La produzione ha messo anche questa decisione ai voti. 9 su 17 hanno votato per mantenere la punizione solo per i tre nomi fatti prima, quindi chi non si esibirà sabato ad Amici 20 sono Enula, Alessandro, Aka7even e Ibla.