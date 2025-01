Anticipazioni Amici 26/01: gare, esiti sfide e torna il pulizie-gate

Come di consueto, nella giornata di oggi, venerdì 24 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Amici, la cui messa in onda è prevista per domenica 26 gennaio. Ecco quindi tutte le anticipazioni sul prossimo appuntamento del pomeridiano di Amici, divulgate nelle scorse ore da SuperGuidaTv e Amici News.

Gli ospiti della puntata

Nella prossima puntata del pomeridiano di Amici, in programma per domenica 26 gennaio, come ospiti musicali ci saranno Benji e Fede. Il famoso duo di cantanti, scioltosi ben quattro anni fa, sono ufficialmente tornati insieme e dopo l’uscita del nuovo disco e le date del tour, sono pronti a far ballare e cantare i telespettatori di Amici.

Per quanto riguarda invece le gare, coloro che dovranno giudicare gli allievi del talent show saranno: Fred De Palma ed Enrico Nigiotti, per la gara di canto, e Fabrizio Mainini per quella di ballo.

Amici, puntata 26 gennaio 2024: esiti delle sfide

Come in molti ricorderanno, nella puntata precedente del pomeridiano, andata in onda domenica 19 gennaio, a doversi cimentare in una sfida erano rimasti Dandy e Deddè. Nella prossima puntata del talent show quindi, i telespettatori avranno modo di vedere come sono andate le sfide dei due allievi. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, entrambi hanno vinto. Nel corso del pomeridiano però queste sfide non si vedranno, dal momento che andranno in onda nel daytime di lunedì 27 gennaio.

Nel dettaglio, Dandy ha sfidato una ballerina di nome Lara, che ha ballato sulle note di Fammi capire. L’allievo di Amici ha invece scelto di esibirsi con Get your freak on, ricevendo molti complimenti per i suoi movimenti. Per quanto riguarda Deddè, si è sfidato con Francesco. La giudice, ovvero Sara Andreani, ha scelto di far vincere proprio Deddè perché lui ha deciso di esibirsi con un inedito, che le è piaciuto moltissimo.

Per finire, stando a quanto riportato da SuperGuidaTv, la prossima settimana a sfidarsi saranno Giorgia e Niccolò.

Amici, puntata 26 gennaio 2024: gara canto

Parlando della gara del canto, che questa settimana è stata giudicata da Fred De Palma ed Enrico Nigiotti, gli allievi del talent show si sono così classificati:

Antonia, che ha cantato Che cosa c’è. L’esibizione è piaciuta moltissimo ai giudici, che le hanno detto di essere “ipnotica”; Jacopo Sol, che si è esibito con Hotel California. I giudici gli hanno fatto i complimenti, nonostante l’allievo fosse molto preoccupato per il fatto di non aver avuto la chitarra con sé; Chiamamifaro, con Kurt Kobain di Brunori Sas; TrigNO, che si è esibito con Mare d’inverno; Senza Cri, che ha scelto di cantare il suo inedito intitolato Tutto l’odio; Luk3, che ha cantato il nuovo inedito intitolato Piangi; Vybes e Nicolò, che si sono classificati a pari merito. Nicolò si è esibito con Training season di Dua Lipa. Rudy Zerbi è rimasto molto contento della sua esibizione e per questo motivo gli ha dato un bel 7. Vybes invece ha colpito molto Fred De Palma che nella sua valutazione, oltre a fare i complimenti all’allievo, ha anche sottolineato la sua grande energia e la capacità di trasmettere tutte le sue emozioni al pubblico; Mollenbeck, con Hey Jude. Purtroppo l’esibizione dell’allievo non è stata giudicata positivamente da Fred De Palma; Niccolò.

Gara inediti

Questa gara andrà in onda nel daytime di lunedì e ha visto sfidarsi:

Nicolò, che verrà trasmesso da Radio Montecarlo ;

che verrà trasmesso da ; Chiamamifaro, che invece andrà su Radio 101 ;

che invece andrà su ; Mollenbeck, che invece approderà direttamente su Radio Zeta

I giudici, ovvero i rappresentanti di Radio Montecarlo, RTL e Radio 101, hanno scelto di premiare Nicolò.

Amici, puntata 26 gennaio 2024: gara ballo

Per quanto riguarda la gara di ballo, giudicata da Fabrizio Mainini, ecco la classifica completa:

Chiara, che ha ballato un passo a due insieme a Sebastian. La ballerina ha scelto di esibirsi sulle note di Mercy ed è stata giudicata molto sensuale e brava; Daniele, che si è esibito con un passo a due con Michele. I due hanno ballato seguendo una coreografia di Elena D’Amario e si sono guadagnati i complimenti del giudice; Alessia, che ha ballato con Sebastian. Mainini ha sottolineato la sua sensualità e la bellezza dei movimenti da lei compiuti nel corso della coreografia; Francesca, che il giudice conosceva già. Per questo, ha avuto modo di apprezzare i passi in avanti fatti e le ha detto che è migliorata molto da quando ballava per lui; Antonio, che in realtà si è classificato a pari merito con Francesca; Giorgia, che ha ballato un passo a due con Giulia, usando i banchi di scuola. Lo stile adottato è stato quello hip hop. Mainini anche in questo caso ha fatto i complimenti all’allieva.

Prove degli sponsor

Per questa settimana le prove degli Sponsor sono state:

Prova Marlù : eseguita da TrigNO, che ha studiato latino con Ambeta ;

: eseguita da TrigNO, che ha studiato latino con ; Prova Oreo: che è stata vinta da Francesca, che passerà una serata in compagnia di Chiara e Alessia.

Compiti assegnati dai coach

Questa settimana, gli insegnanti di Amici hanno assegnato dei compiti a:

Francesca: la cui maglia è stata sospesa in seguito all’ insufficienza presa con la Celentano . La ballerina ha infatti eseguito un compito assegnato dalla coach, che non è rimasta per nulla soddisfatta di lei. Anche per Deborah il ballo latino americano di Francesca non era sufficiente, giudizio che ha fatto nascere una bella discussione nella scuola. Infatti, è stato precisato che il compito è stato assegnato alla ballerina per poterla aiutare a migliorare la sua espressività e quindi, mentre per la Celentano Francesca non ha fatto nulla di quanto richiesto, sono comunque nate delle polemiche per il fatto che l’allieva è stata informata solamente un giorno e mezzo prima del compito assegnato. Il tempo a disposizione quindi non era sufficiente per prepararsi a dovere ;

la cui in seguito all’ presa con la . La ha infatti eseguito un assegnato dalla coach, che di lei. Anche per il ballo di Francesca non era sufficiente, giudizio che ha fatto nascere una nella scuola. Infatti, è stato precisato che il compito è stato assegnato alla ballerina per poterla e quindi, mentre per la Celentano Francesca di quanto richiesto, sono comunque nate delle per il fatto che l’allieva è stata del compito assegnato. Il tempo a disposizione quindi ; Chiara: che ha superato il compito, anche se Emanuel Lo le ha comunque assegnato un 5.5 di incoraggiamento. Infatti, per il coach la ballerina non ha ancora raggiunto la sufficienza, anche se ha visto un miglioramento in lei, che ha voluto premiare. La Celentano però non era per nulla d’accordo con Emanuel, dal momento che per lei la sua allieva raggiungeva pienamente la sufficienza.

