Anticipazioni di Amici 20 per la puntata di domani: sabato 13 febbraio 2021 andrà in onda un nuovo appuntamento con la scuola di Maria De Filippi, con tante novità. La prima riguarda una novità molto importante sul Serale: pare che non ci siano limiti per l’accesso. Maria ha annunciato infatti che i posti sono illimitati in questa edizione, che chiunque otterrà la felpa verde ci arriverà insomma. Senza dover per forza eliminare qualcuno. Saranno i professori a decidere chi andrà al Serale di Amici 20 e chi no, ma senza appunto dover scegliere tra un allievo o un altro. Potrebbero quindi arrivarci anche tutti, volendo.

Il Serale di Amici 20, che ha i primi nomi per i giudici, pare arriverà tra circa quattro settimane, come rivelato dalle anticipazioni del Vicolo delle News. Dunque non comincerà a fine marzo, come invece è trapelato qualche settimana fa. Il Serale potrebbe cominciare quindi il 13 o il 20 marzo 2021. Nella puntata di oggi c’erano già sedute tra i banchi le due nuove allieve Serena e Gaia, perché è andato in onda nel daytime il loro ingresso nella scuola. A proposito della nuova cantante di Arisa, la De Filippi si è divertita un po’ a giocare con i suoi allievi.

Maria ha infatti mostrato un video in cui Deddy, Sangiovanni e Aka7even hanno fatto apprezzamenti sulla bellezza di Gaia. Tutti e tre sono fidanzati nella scuola, per cui hanno subito cambiato discorso non appena sono arrivate le rispettive fidanzate in casetta. Pare che Rosa abbia detto al suo Deddy che avrebbero fatto i conti dopo la puntata! A proposito di Deddy, la conduttrice ha consegnato a lui un CD che contiene tutti i loro inediti, anche quello di Evandro che è stato eliminato.

Leonardo ha ripreso la maglia. Ha affrontato la doppia sfida richiesta da Rudy Zerbi, una sfida con sé stesso. L’insegnante è rimasto molto soddisfatto dell’esibizione di Leonardo, che si è preso anche una standing ovation del pubblico. Il cantante si è anche cimentato in una coreografia pensata forse dopo la chiacchierata con Maria. Ha iniziato a cantare con un giubbotto lungo e si è spogliato man mano, rimanendo solo con la maglietta. Questo per vincere le sue insicurezze derivanti da un’obesità in adolescenza.

Cos’altro è emerso con le anticipazioni di Amici 20 per domani? Martina ha ballato in coppia con Tommaso, ma Veronica Peparini non ne è rimasta entusiasta. Anzi ha detto alla ballerina di Lorella Cuccarini che sta provando diversi stili senza però distinguersi in nessuno. La Celentano non ha risparmiato le critiche a Rosa dopo un passo a due con Alessandro. Infine Sangiovanni ha presentato il suo nuovo inedito, La Notte.