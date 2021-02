Amici 20, è l’anno delle coppie: anche Deddy e Rosa in love, ma poi…

Ad Amici 20 sbocciano amori in continuazione. Era nell’aria già da un po’ anche il flirt tra Deddy e Rosa, ma la conferma è arrivata nel daytime di oggi. La produzione ha montato una ricostruzione degli eventi delle ultime settimane. Il pubblico ha avuto così modo di vedere in che modo è cresciuto il rapporto tra Deddy e Rosa ad Amici 20, anche se forse non si può ancora parlare di fidanzamento. Tra il cantante e la ballerina c’è di sicuro una simpatia molto speciale, infatti la stessa produzione ha definito il loro un “rapporto speciale”. Se sarà duraturo o meno si vedrà, visto che Deddy ha già manifestato delle perplessità.

I due ragazzi si sono avvicinati piano piano, dandosi sostegno nelle sfide e nei momenti no nella scuola. Sono diventati sempre più complici con il passare dei giorni. E forse lo sono diventati ancor di più dopo l’eliminazione di Riccardo Guarnaccia, che era molto amico di Rosa. Mentre cresceva la complicità, sono arrivate anche le prime tenerezze. Nel tempo che passano insieme non mancano baci e abbracci, insomma. Rosa chiede a Deddy delle coccole e lui gliele fa. Ma non mancano anche delle piccole attenzioni, come per esempio Deddy che aspetta Rosa alla fine delle lezioni per tornare a casa insieme probabilmente.

E poi, mentre erano sdraiati sul letto, si sono sentiti dei chiari rumori di baci tra Rosa e Deddy. Insomma, che ci sia del tenero è innegabile, ma riusciranno a superare le prime insicurezze? Dopo i momenti di complicità, nel daytime di Amici 20 hanno mandato in onda un momento di confronto. Deddy ha detto a Rosa: “Io non posso rischiare di uscire da qui amando una persona che non posso più rivedere. Ecco perché voglio che tu capisca e che non ti faccia infatuare dal contesto”. Lei ha detto che non è così, insomma che non è solo il contesto a spingerla verso Deddy. Lui ha risposto “Sì, Rosa”, ma la ballerina ha ribattuto con un altro no.

Insomma, Deddy sembra in cerca di qualche sicurezza in più. Ma non è stato l’unico cantante titubante dinanzi a un sentimento che nasce. Come detto in apertura, le coppie di Amici 20 sono diverse e una di queste ha vissuto un momento simile a quello di Deddy e Rosa. Sangiovanni e Giulia si sono avvicinati piano piano, esattamente come i loro due compagni di classe. Dopo il primo bacio Sangiovanni ha frenato nella conoscenza con la ballerina, come Deddy, ma poi tra loro ha vinto il sentimento e non ci sono state più incomprensioni.

Un’altra coppia di questa edizione è formata da Aka7even e Martina, che però si sono lasciati. Definitivamente? Non si sa. Ieri i due hanno vissuto una nuova crisi, simile a una della settimana scorsa. Tra loro infatti c’è un terzo incomodo, suo malgrado: Raffaele non è indifferente a Martina, per questo lei ha chiuso con Aka7even. Saranno finiti qui gli intrecci amorosi della 20esima edizione? Ebbene no, perché Esa si è dichiarato a Giulia a inizio edizione e poi invece si è avvicinato a Enula…