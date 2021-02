Amici 20, Leonardo pesava 110 chili: foto prima e dopo, la lezione di Maria

La conduttrice del talent show si è collegata con Lamacchia in casetta per una bella lezione per superare le insicurezze: il cantante racconta come e quando è riuscito a dimagrire

Leonardo Lamacchia pesava 110 chili fino a qualche anno fa, o quasi. I chili in più che ha usato come scudo per tanto tempo fanno sì che ancora oggi lui abbia delle insicurezze e che non sia del tutto a suo agio con il suo corpo. Seppure il peso non sia più quello e abbia deciso di dire addio a quei chili in più. Nel daytime di oggi Maria De Filippi si è collegata col cantante in casetta per cercare di capire insieme a lui da dove nascessero queste insicurezze che a volte porta sul palco e soprattutto per fargli capire che dovrebbe superarle. Gli ha chiesto quindi di guardarsi allo specchio in diversi modi. Prima con un maglioncino, poi solo con una t-shirt e poi lo ha fatto ballare e cantare senza maglia. Con Tommaso accanto a lui, e il suo fisico da ballerino quindi.

“Prima avevo uno scudo addosso enorme che mi pesava, letteralmente, fatto di chili in più”, ha iniziato a raccontare Leonardo a Maria. Mangiava soprattutto di notte, quando nessuno poteva vederlo. Ma quando si guardava allo specchio non si sentiva sé stesso. Ha usato però quei chili in più come una protezione, puntando su altre qualità come la simpatia e riuscendo a vivere con più spensieratezza. Quei chili sono spariti, ma Leonardo a volte sul palco li sente ancora addosso:

“Ero molto più simpatico tra virgolette, me ne fregavo un po’ di più. Usando i chili di troppo come scudo e usando la simpatia e la leggerezza riuscivo ad andare avanti. Sono arrivato a pesare più di 110 chili. Poi verso la fine del liceo molto naturalmente ho iniziato a evitare il cibo. E riesco a dimagrire, sì. Adesso sono quasi 30 chili in meno”

Dopo questo racconto sul peso di Leonardo Lamacchia di Amici, Maria gli ha chiesto come si sente un ex obeso quando deve muoversi sul palco. Il cantante ha spiegato che non è semplice, perché si sente ancora tutti i chili addosso e magari traspare questo, perché nonostante siano spariti nella testa è come se lui li avesse ancora. Quindi Maria gli ha chiesto di togliersi il maglioncino e di guardarsi di nuovo allo specchio. La lezione della De Filippi è andata avanti, facendo capire che nell’esibizione di sabato scorso con la canzone di Jovanotti c’erano tutte le insicurezze di Leonardo sul palco.

Lui ha confermato, ha spiegato che in questi casi inizia a muoversi un po’ a caso sul palco e ad assumere posizioni ed espressioni che di solito non avrebbe. “Forse solo per cercare di autoconvincermi di essere anche quello adesso”, ha aggiunto. Quindi ha cantato davanti allo specchio alzando la maglia, anche se è andato in onda il suo primo piano, per vincere queste sue insicurezze. E ha ballato anche insieme a Tommaso, su richiesta sempre della conduttrice.