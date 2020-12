Anticipazioni Amici 20 lunedì 7 dicembre: caos tra i prof per Evandro

Non mancano le anticipazioni di Amici 20 sul daytime della prossima settimana, ma non è chiaro quando andrà in onda. Lunedì 7 dicembre o mercoledì 9 dicembre? Dando un’occhiata alla guida tv Mediaset, il daytime di Amici è in programma per lunedì alle 19 su Italia 1. Al termine del pomeridiano di oggi però è apparsa una scritta che dava appuntamento a mercoledì su Canale 5. Non è chiaro perciò quando continuerà la puntata di oggi, sabato 5 dicembre, e se Amici andrà in ferie per due giorni come Uomini e Donne. Il programma del pomeriggio di Canale 5 infatti farà ponte con la festività dell’8 dicembre e tornerà in onda direttamente il 9.

Mercoledì è anche il giorno scelto per il ritorno del daytime di Amici su Canale 5, per cui è possibile che la registrazione della scorsa settimana proseguirà nel primo appuntamento della giornata e che vedremo altro nel secondo. Insomma che la puntata di oggi proseguirà mercoledì su Canale 5, ma andrà comunque in onda il daytime delle 19 di lunedì. In ogni caso, scopriremo come proseguirà la questione Arianna. Rudy non le ha ridato la maglia e la cantante è entrata nel panico. Maria le ha spiegato che non è eliminata, ma cosa succederà adesso?

In effetti Rudy non ha eliminato Arianna, ma Arisa dirà che nel caso in cui Rudy non dovesse confermarla allora la prenderebbe lei. Quindi la cantante non verrebbe eliminata in nessun caso. Male che vada cambierà squadra, ma rimarrà a tutti gli effetti nella scuola. Almeno per il momento. Le anticipazioni di Amici per la prossima settimana hanno come protagonista anche il cantante Evandro. Il suo comportamento non è piaciuto a Rudy Zerbi, che oggi si è scontrato duramente con la Pettinelli. Il giovane allievo infatti ha usato delle parole poco carine verso i brani che gli sono stati assegnati e i relativi artisti.

Dalle anticipazioni emerse dalla registrazione è probabile che Rudy decida di non lavorare più con Evandro, perché si parla di un cambio squadra per lui. Le altre due insegnanti infatti si mostreranno interessate al cantante, quindi Evandro dovrà scegliere con chi lavorare. Proseguiranno anche le esibizioni degli altri allievi. I professori confermeranno tutte le felpe. Intanto Alessandra Celentano sarà ancora senza allievo: manca ancora un ballerino di danza classica nella classe.