Sono volati i famosi stracci tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici 20. I due professori si sono scontrati per ben due volte nella puntata di oggi, sabato 5 dicembre 2020. La prima occasione c’è stata con la sfida di Kika e il motivo fornito da Anna Pettinelli. La professoressa ha chiesto infatti una sfida tra Kika e Giulia spiegando che nella classe manca una voce come quella della sfidante e Arisa non l’ha presa benissimo. L’insegnante di Kika infatti ha spiegato che non le sembra giusto definire la voce di Kika una voce scolastica, ma la Pettinelli ha chiarito che non parlava direttamente di Kika ma di tutta la classe.

Rudy ha preso la parola per far notare che Kika fa parte della classe, per cui lo ha detto anche di lei. Anna ha continuato a dire di no e ha dato del pretestuoso al collega. Per Zerbi invece sono state fatte premesse alla sfida che non hanno molto senso, per cui ha continuato ad attaccarla. Arisa è intervenuta per frenare lo scontro e riportare l’attenzione su Kika e la sfida è andata in scena, con la vittoria della cantante di Amici 20. Il secondo atto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli invece è avvenuto dopo l’esibizione di Leonardo Lamacchia.

Chiamata a dare un suo giudizio la Pettinelli si è complimentata per la produzione della canzone, fatta da Michele Canova, ma ha parlato di un’interpretazione superficiale dell’allievo. Secondo lei insomma Leonardo non avrebbe ancora fatto suo il brano come dovrebbe. Rudy non ha nascosto i suoi dubbi in merito a questo giudizio. Non tanto per la critica fatta all’allievo, ma soprattutto per i complimenti al brano:

“Il complimento mi preoccupa. La prima settimana no banco, scorsa settimana voleva metterlo in sfida, adesso casualmente arriva Michele Canova che è un produttore pazzesco e tu zitta dici la produzione è bellissima, Leonardo ancora così così”.

Anna Pettinelli ha spiegato di non aver detto ciò che Rudy ha capito. Inoltre, secondo lei, Zerbi la stava portando a dire cose che lei non ha detto. “Non ci provare con me che caschi malissimo”, ha detto la Pettinelli a Rudy. Quest’ultimo però si è fatto un’idea precisa sul giudizio di Anna. E ha detto: “Questa è una grandissima leccata di c..o a Canova”. La Pettinelli si è innervosita e ha ribadito che non voleva dire ciò che Rudy ha capito. Non sono mancate scintille insomma oggi.