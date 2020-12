Amici 20, il daytime torna su Canale 5: tutti gli appuntamenti in tv

Grandi novità per gli appassionati del daytime di Amici di Maria De Filippi! La striscia quotidiana è andata in onda per un po’ di anni su Real Time, ma in questa edizione tutto è cambiato. Dopo il ritorno sulle reti Mediaset ora è il momento di raddoppiare. Proprio così, ci sarà un doppio appuntamento con la scuola di Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì. E il daytime torna su Canale 5 a partire dal 9 dicembre. Si tratta di una novità in tutti i sensi. Durante la prima fase del programma solitamente la striscia quotidiana non andava in onda su Canale 5, ma solo su Real Time.

Il daytime di Amici su Canale 5 è sempre arrivato dopo, con l’inizio del Serale e l’ingresso degli allievi nelle casette. In questa edizione però cantanti e ballerini vivono già nella casetta, diventata unica e immersa negli studi Elios: sarà questo uno dei motivi che ha spinto la produzione ad andare già in onda anche su Canale 5? Oppure il tempo a disposizione su Italia 1 non è abbastanza? Al momento infatti il daytime di Amici va in onda dal lunedì al venerdì alle 19, su Italia 1 per l’appunto. Il quotidiano dura all’incirca 25 minuti, uno più uno meno, a differenza delle passate edizioni in cui durava il doppio, su Real Time.

Non a caso il daytime su Canale 5 di Amici non andrà a sostituire quello di Italia 1, ma a integrarlo. Quindi sarà possibile seguire le avventure dei ragazzi di Amici 20 due volte al giorno: alle 16,10 su Canale 5 e alle 19 su Italia 1. Tutto questo dal lunedì al venerdì, mentre rimane confermato l’appuntamento con la puntata del sabato alle 14,10 su Canale 5 con Maria.

Rimane da capire se le immagini in onda nel primo daytime della giornata saranno un riassunto o una sorta di anticipazione su ciò che succederà su Italia 1 o se invece verrà mostrato altro. Alla fine di materiale quest’anno ce n’è a volontà: non solo lezioni e vita nella scuola, perché stando in casetta c’è anche la parte un po’ reality. Insomma, come succede nella fase del Serale quando è possibile seguire anche le avventure in casetta degli allievi e non solo le lezioni in classe.