Anticipazioni Amici 20 domani: la dedica di Sangiovanni, fuorionda speciali

Domani sabato 13 marzo 2021 andrà in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 20. La registrazione c’è stata lunedì scorso e i professori hanno scelto chi mandare al Serale e chi no dei loro allievi. Una registrazione fatta a inizio settimana per permettere a tutti di lavorare per almeno due settimane in vista delle puntate del Serale di Amici 20. I ballerini e i cantanti hanno davvero tanto da imparare e da studiare nella fase serale del talent show, motivo per il quale da un po’ di anni passano almeno due settimane dal pomeridiano alla prima puntata del Serale. Naturalmente registrando le puntate del sabato pomeriggio non ci sono problemi con i palinsesti di Canale 5.

Cosa succederà domani? Le anticipazioni di Amici 20 del Vicolo delle News svelano innanzitutto gli ospiti di domani: arriveranno tutti da Sanremo! Ci saranno Gaia Gozzi e Annalisa, ma anche Arisa canterà il suo brano. Grande assente Irama: era prevista anche la sua ospitata, ma per via della quarantena non ha potuto partecipare alla registrazione. Magari Maria De Filippi lo inviterà al Serale non appena possibile! La conduttrice presenterà domani anche il nuovo direttore artistico: è Stéphane Jarny, come già trapelato nei giorni scorsi. Per quanto riguarda il meccanismo del Serale non si sa praticamente nulla: le regole verranno illustrate più avanti.

Nella puntata di domani tutti gli allievi si esibiranno davanti ai loro professori per scoprire se ammessi al Serale o meno. Ebbene, sono stati tutti ammessi al Serale di Amici 20. Nessuno domani lascerà la scuola, proseguiranno tutti l’avventura. Sangiovanni, Enula, Gaia, Samuele e Rosa hanno preso la maglia la settimana scorsa. Alessandra Celentano ha deciso di assegnare la felpa d’oro anche a Serena prima della puntata, infatti è andato in onda oggi nel daytime. Anche loro però si esibiranno domani. Si parlerà anche del Disco D’Oro di Sangiovanni, che canterà Lady e la dedicherà alla sua Giulia.

Ovviamente Rudy Zerbi non nasconderà le sue perplessità su Ibla e Raffaele, ma Arisa li ammetterà lo stesso al Serale. Così come Anna Pettinelli contesterà Esa, Leonardo e Deddy al Serale: i due si esibiranno due volte, su richiesta di Rudy che alla fine darà loro le maglie oro. La Celentano invece criticherà l’accesso al Serale di Martina, ma Lorella Cuccarini non darà retta alla collega. Giulia si esibirà due volte perché ha vinto la prova TIM. Infine, le anticipazioni di Amici 20 per sabato 13 marzo 2021 svelano un dolce momento di Deddy e Rosa durante la pubblicità: dopo che il cantante prenderà la maglia, lei correrà ad abbracciarlo e baciarlo.