Amici 20, svelato il nuovo direttore artistico del Serale: Maria sceglie lui

Chi è il nuovo direttore artistico del Serale di Amici 2021? Questa è forse la domanda che sta echeggiando tra il pubblico del talent show nelle ultime ore. Proprio oggi pomeriggio infatti, nella puntata su Canale 5, Maria De Filippi ha annunciato che Giuliano Peparini non ci sarà. Dopo sette lunghissimi e bellissimi anni di collaborazione, il coreografo ha manifestato il bisogno di ricaricare le energie. Manca poco all’inizio del Serale e Maria non aveva di certo intenzione di rinunciare a un direttore artistico per il Serale del suo Amici, per far sì che il pubblico non rinunci al grande spettacolo a cui è ormai abituato.

Andare in onda nella prima serata del sabato inoltre comporta una serie di responsabilità in più. Motivo per cui Maria e la sua redazione hanno scelto uno dei nomi più importanti in Europa per sostituire Peparini. Tv Blog ha svelato dopo la puntata di oggi, sabato 6 marzo 2021, che il nuovo direttore artistico del Serale di Amici 20 è Stéphane Jarny. Lui è un coreografo francese ma anche sceneggiatore. Ha lavorato a diversi programmi televisivi in Francia, tra cui Miss France e The Voice, come si vede sul suo profilo Instagram. Inoltre è stato giudice in Got to Dance.

Insomma, sulla carta sembra avere le qualità giuste per non far sentire la mancanza di Peparini al pubblico di Amici. Un compito molto difficile non solo perché i quadri di Giuliano sono inconfondibili e unici, ma anche per un discorso affettivo. Ormai i fan di Amici associano il Serale a Giuliano Peparini, si dà quasi per scontato che lui faccia parte della squadra della prima serata. Per questo la sua decisione di prendersi una pausa ha gettato tutti nello sconforto, anche perché quest’anno i ballerini piacciono molto al pubblico e molti speravano di vederli nei quadri di Giuliano Peparini.

Anche lui ha detto che aveva voglia di lavorare con loro, per questo si è augurato fortemente che succederà dopo Amici. Dunque Stéphane Jarny è il sostituto di Giuliano Peparini al Serale 2021 e c’è ora grande attesa e curiosità di vederlo all’opera. E manca poco alla prima puntata. Il pubblico di Maria De Filippi si fida delle sue scelte, per cui sono tutti certi che la scelta del nuovo direttore artistico di Amici 20 non sia stata fatta a caso. Ma soprattutto con questa scelta Maria ha confermato la sua volontà di rendere sempre più internazionale il suo talent show.