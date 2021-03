Giuliano Peparini non ci sarà al Serale di Amici 2021: lui spiega perché

Ha ricoperto il ruolo di direttore artistico per ben sette edizioni, ma quest’anno ha deciso di prendersi una pausa: il motivo spiegato in puntata

Giuliano Peparini non ci sarà al Serale di Amici 20. Una notizia che il pubblico del talent show non avrebbe mai voluto ricevere, ma purtroppo così sarà. Maria De Filippi ha invitato Giuliano nella puntata di oggi, sabato 6 marzo 2021, per fare una classifica sui ballerini della scuola e stabilire i primi due ammessi al Serale. Gli allievi erano molto emozionati nel vedere davanti a loro Giuliano Peparini, da sempre molto stimato come coreografo per i suoi magnifici e incantevoli quadri. Il suo contributo al Serale di Amici è sempre stato determinante, è quel tocco in più che rende tutto ancora più magico. Insomma rimpiazzare Peparini non è facile. Anzi, forse è impossibile.

La più emozionata di tutti di conoscerlo oggi era Giulia, che ha realizzato un sogno, come ha detto Maria. E alla fine anche Giuliano si è emozionato vedendo la reazione dei ballerini alla sua presenza. Purtroppo però Maria ha subito spezzato i sogni di tutti annunciando che Giuliano Peparini non farà il direttore artistico al Serale quest’anno. I ballerini di Amici 20 dovranno rinunciare al sogno di entrare nei suoi bellissimi quadri, perché lui quest’anno ha deciso di prendersi una pausa dal programma.

Maria ha chiesto quindi a Giuliano se volesse spiegare lui il motivo e naturalmente lui ha detto di sì. Quindi ha spiegato di essere molto dispiaciuto perché quest’anno c’è una classe eccezionale. Però ha deciso di essere onesto con sé stesso e con tutti: non se la sente di affrontare una nuova edizione. Dopo sette anni di collaborazione e tre edizioni di fila – Amici Celebrities, Amici 19 e poi Amici Speciali – ha bisogno di ricaricare le energie. Poi ha aggiunto:

“Maria tu sai come sono fatto, se non sono carico al 100% ho sempre paura di non essere in grado di dare il massimo. Io sto al 70%, ho bisogno di una ricarica per poter ripartire e tornare a essere il più possibile ispirato per emozionare”

Ora come ora quindi sente di non avere le energie giuste per dare il massimo come direttore artistico. Per questo ha deciso di rinunciare a questo ruolo quest’anno, dopo aver realizzato tantissimi quadri nel giro di pochi mesi. Ha scelto di mettersi da parte e aspettare un po’, ma spera di incontrare tutti i ballerini dopo il Serale. A loro infatti ha detto che spera di lavorare con loro un giorno perché ama molto lavorare con i ballerini quando escono da Amici. Prima di salutare tutti, ha scelto due ballerini da mandare al Serale.