Anticipazioni Amici 20 lunedì 8 marzo: una maglia che fa discutere

Cosa succederà nel daytime della prossima settimana e cosa non è andato in onda oggi: la decisione di Giuliano Peparini sui ballerini

Nel daytime di Amici 20 di lunedì 8 marzo 2021 si scopriranno i due ballerini ammessi al Serale. Nessuno potrà togliere loro la felpa: i professori quindi non hanno più potere decisionale dopo il sì di Giuliano Peparini. Da qualche settimana ormai sono state stilate diverse classifiche, sia dai professori sia da esperti esterni. Nel caso dei cantanti sono intervenuti Linus, Giorgia, J-Ax oltre che le case discografiche. Per i ballerini anche sono arrivati coreografi esterni a dire la loro. Era ormai chiaro che tutte queste classifiche avrebbero avuto delle conseguenze. E così è stato, ma per fortuna degli allievi ci sono state solo conseguenze in positivo.

Rudy Zerbi aveva proposto di eliminare gli ultimi cantanti nella classifica generale, ma Anna Pettinelli e Arisa non erano d’accordo. Quindi non ci sono state eliminazioni in vista del Serale, che inizierà fra due settimane, ma solo delle maglie assegnate e ormai certe. I tre cantanti che hanno indossato la felpa oro e che non rischieranno di perderla sono Enula, Sangiovanni e a sorpresa Gaia. Con la maglia della terza classificata non tutti sembrano d’accordo: sui social infatti sono subito iniziate le proteste del pubblico. Ma queste proteste proseguiranno anche lunedì.

Grazie alle anticipazioni di Amici 20 sulla puntata in onda oggi infatti si sa già chi sono i ballerini ammessi al Serale da Peparini. Dopo tutte le esibizioni degli allievi, Giuliano lascerà lo studio nel daytime di lunedì 8 marzo e dopo verrà letta la classifica. Forse non sarà lui a leggerla perché come ha raccontato Maria non ama molto le classifiche. Ha accettato di farne una solo perché è stata la De Filippi a chiederglielo. I sette ballerini sono Tommaso, Alessandro, Giulia, Samuele, Rosa, Martina e Serena. Chi di loro arriverà al Serale grazie a Giuliano?

Ebbene, il coreografo ha messo al primo posto Samuele e al secondo Rosa. Saranno loro quindi le prime felpe confermate nella classe di ballo. Dopo le anticipazioni sulla registrazione di ieri c’è stato chi su Twitter non ha nascosto la perplessità sulla maglia di Rosa. Non tanto perché lei non lo meriti, ma perché, secondo il pubblico, ci sono altri ballerini più meritevoli di lei. Un nome fra tutti Giulia, ma sono molto amati e apprezzati anche Tommaso e Alessandro. Giuliano Peparini però parlerà chiaro: Samuele e Rosa sono i primi due ballerini al Serale di Amici 20.

Non ci voglio credere che con ballerini come Alessandro, Tommaso e Giulia al serale sia andata Rosa #Amici20 — ????ℎ???? ???????? ????ℎ???? ???????????? (@guestofworld_) March 6, 2021

Comunque ancora non mi spiego che Rosa andrà al serale prima di Giulia, Ale e Tommy, ma di cosa parliamo? Va bene la fame e la tenacia ma non siamo ad un gruppo motivazionale siamo ad amici cioè #Amici20 — Marina Rayed (@Marinaraaaa_18) March 6, 2021

Lunedì mi merito una Celentano incazzata nera che fa le facce schifate quando Giuliano farà andare Rosa al serale #amici20 — Mikyvoicu (@mikyvoicu) March 6, 2021