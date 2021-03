Amici, Sangiovanni festeggia un importante traguardo: Madame commenta

By

Sangiovanni di Amici 20 ha vinto il suo primo Disco D’Oro! Sin dalle prime settimane nella scuola il cantante scelto da Rudy Zerbi ha registrato un numero altissimo di streaming sulle piattaforme musicali. Tutti i suoi inediti dopo Guccy Bag, la prima che ha presentato nella scuola, hanno un grandissimo successo. Oggi Sangiovanni è finito nella carrellata di foto con cui Fimi ha annunciato su Instagram le certificazioni della settimana. Tra i premiati con il Disco D’Oro c’è anche Pezzo di cuore di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, ma anche i brani di Capoplaza, Sfera Ebbasta, Guè Pequeno e Benji e Fede.

Il Disco D’Oro è andato a Lady di Sangiovanni, che ha festeggiato questo traguardo su Instagram. Ha pubblicato una sua foto scrivendo: “Ciao ma’ ho fatto il mio primo Disco D’Oro”. Una didascalia molto simpatica, accompagnata da un secondo messaggio scritto stavolta tra le stories. Qui ha parlato ai fan: “Lo dedico a chiunque si senta una lady, oggi 8 marzo e sempre”. Ne ha approfittato quindi per fare gli auguri a tutte le donne per oggi 8 marzo. A gran sorpresa tra i commenti è arrivato il commento di una cantante famosissima e amatissima, reduce tra l’altro dal Festival di Sanremo.

Madame ha festeggiato il Disco D’Oro di Sangiovanni con un commento al suo post su Instagram. Ma anche Dardust non ha fatto mancare il suo sostegno e c’è il “mi piace” di Andreas Muller. Madame e Sangiovanni sono amici? Sono entrambi di Vicenza, quindi potrebbero conoscersi già da tempo. Nulla vieta che invece questo commento sia solo segno del fatto che due giovani artisti, che provengono dalla stessa città e che hanno lo stesso sogno, si supportino. Di sicuro è un gran bel giorno per Sangiovanni: la sua musica ha ottenuto il primo riconoscimento ufficiale. E visto l’enorme successo che sta avendo questo potrebbe essere solo l’inizio per lui.

Quando una canzone diventa Disco D’Oro: i numeri per ottenere il riconoscimento

Cos’è il Disco D’Oro e come si ottiene? La certificazione viene riconosciuta agli album e ai singoli che vendono almeno 25mila copie. Da qualche anno in questo meccanismo è stato introdotto anche il numero di ascolti su Spotify e su altre piattaforme di streaming musicale. 1300 ascolti valgono quanto una copia venduta, purché la durata dell’ascolto sia superiore ai trenta secondi.