Anticipazioni Amici 19: la sorte di Miguel, Federica Marinari e Federico Milan

Amici 19 anticipazioni prima puntata: cosa succederà sabato 16 novembre su Canale 5

Abbiamo tutte le anticipazioni di Amici 19 sulla prima puntata! C’è grande curiosità per l’inizio di questa nuova edizione che ci terrà compagnia fino al 2020, soprattutto perché ci sono dei conti in sospeso dall’anno scorso con alcuni ex concorrenti. Partiamo subito con le anticipazioni sulla prima puntata con l’ospite: ci sarà Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione, che canterà il suo nuovo singolo Non sono più lo stesso. Non ci sarà Giordana domani, come qualcuno avrebbe sperato, ma è probabile che arriverà nelle prossime puntate. Le anticipazioni di Amici 19 di oggi rivelano anche il numero dei banchi a disposizione quest’anno e sono un numero ridotto rispetto ai banchi che ci sono stati nelle edizioni passate. Forse per permettere ai professori di assegnarne altri durante l’anno? Probabilmente sì.

Amici 19 anticipazioni puntata di sabato 16 novembre: numero di banchi a disposizione

A proposito di professori, c’è una nuova insegnante che arriva direttamente da Temptation Island Vip (al posto di un cantante)! Torniamo ai banchi. Su Twitter molti presenti alla registrazione hanno riportato che ci sono diciassette banchi ad Amici 19. Domani vedremo l’assegnazione degli stessi ai 15 concorrenti, mentre i restanti due sono in sospeso fino a sabato prossimo. A contendersi questi posti rimanenti saranno in tre, per cui sarà una lunga settimana per questi aspiranti concorrenti lasciati in sospeso. Sono stati in un certo senso congelati, per ricordare il Serale dell’anno scorso. Ma sappiamo che molti di voi attendono di sapere se Miguel, Federica Marinari e Federico Milan sono tornati ad Amici 19. A loro infatti era stata data la possibilità di ripresentarsi dopo non essere stati ammessi al Serale della 18esima edizione.

Amici 19, Miguel Federica e Federico sono tornati? Le anticipazioni

Maria De Filippi credeva molto nel talento di questi tre ragazzi e soprattutto ha premiato il loro impegno e la loro educazione dando loro la possibilità di ripresentarsi. Ma lo avranno fatto? Sempre dalle anticipazioni sulla puntata di sabato 16 novembre di Amici 19 trapelate su Twitter, pare che nessuno dei tre fosse presente oggi durante la registrazione. Evidentemente i ragazzi hanno trovato la loro strada fuori da Amici di Maria De Filippi. Per esempio Miguel è molto ricercato per stage e altri lavori.