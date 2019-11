Amici, Miguel Chavez non torna? Timori e dubbi dopo l’ultima foto

Miguel Chavez Amici 19, il ballerino pronto a tornare?

Miguel Chavez è senz’altro uno dei punti interrogativi maggiori della nuova edizione di Amici che – come ben sapete ormai – inizierà sabato 16 novembre. Il ballerino è stato fortemente voluto da Timor Steffens, col quale ha mantenuto un ottimo rapporto durante l’estate, e la stessa Maria De Filippi aveva proposto a lui, Federica Marinari e Federico Milan di presentarsi quest’anno dopo la bocciatura pre-Serale della scorsa edizione. Finora nessuno dei tre ha dato degli indizi sul ritorno in trasmissione, e questo nonostante le tante domande dei fan: sapete bene che il regolamento del programma impone di non dire nulla su ciò che accade o potrebbe accadere. Oggi però qualcosa possiamo dirvela.

Amici 19, Miguel a un evento: indizio sull’assenza dal talent show?

Miguel infatti ha sponsorizzato un evento al quale lui dovrebbe prendere parte il 29 novembre, una open class come si vede nella foto:

A questo punto i dubbi sorgono più che spontanei: che abbia rinunciato a ripresentarsi ad Amici di Maria De Filippi? Sappiamo tutti che il programma impone di non fare serate o altro durante la permanenza nella scuola, e il fatto che il 29 sia venerdì la dice lunga: in genere infatti il venerdì registrano la puntata del sabato. Ovviamente queste sono soltanto ipotesi in attesa di scoprire come sarà il programma quest’anno: è possibile che la puntata che vedremo sabato sia la prima di Amici Casting che poi potrebbe proseguire su Real Time; in questo caso ovviamente Miguel avrebbe tutto il diritto di presenziare all’evento.

Le ultime news su Amici di Maria De Filippi

Non sappiamo neanche se Timor tornerà ad Amici, anche se lo speriamo perché l’anno scorso ha fatto un ottimo lavoro e ha funzionato anche come personaggio televisivo (spesso in contrasto con Alessandra Celentano); non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo.