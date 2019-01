Anticipazioni Amici 18 lunedì: Mameli rischia grosso, Maria annuncia nuova gara

Amici 18, anticipazioni puntata lunedì: la sfida di Mameli e Teka protagonista

La puntata di lunedì di Amici 18 sarà dedicata in parte alla sfida di Mameli e in parte all’annuncio della gara degli inediti da parte di Maria De Filippi. Non sappiamo in realtà come sarà divisa la registrazione di venerdì ma dubitiamo che tra Real Time e pomeridiano di Canale 5 si decida di conservare materiale per il martedì. Ad ogni modo questo è ciò che accadrà, e lo sappiamo con certezza grazie alle anticipazioni del Vicolo delle News che aveva le sue talpe in studio. Veniamo subito al dunque.

Anticipazioni prossime puntate Amici: Mameli batte Teka

Dopo la forte polemica che ha coinvolto il talent show a causa dell’eliminazione ingiusta di Arianna Forte, cosa su cui è intervenuto lo stesso Timor Steffens, si è passati alla sfida a squadre che ha portato all’eliminazione di Mimmi e all’ingresso nella scuola di Rafael. La seconda sfida a squadre si concluderà con la sconfitta di Daniel e Mameli e con la conseguente messa in sfida di quest’ultimo che però avrà la meglio su Teka. A differenza di Arianna, Mimmi e Giacomo insomma Mameli è riuscito a farcela, anche se c’è da dire che soprattutto le prime due ballerine hanno dovuto affrontare dei colossi e non dei semplici ballerini. Giacomo invece pare che si sia scontrato con un rivale, Alvise, che sta molto a cuore ad Alba Parietti. Ma questo è gossip! Ora continuiamo con ke anticipazioni su Amici 18 che non terminano di certo qui.

La gara degli inediti su Tim Vision: le ultime news sulla registrazione

La registrazione si è conclusa infine con l’annuncio da parte di Maria della gara degli inediti che inizierà il 15 gennaio: si procederà con delle sfide a coppie e ogni vittoria porterà al vincitore un punto TIM fino a quando, non si sa in che giorno, sarà decretato il vincitore. Si tratta di un momento importante per tutti i ragazzi che – come sappiamo tutti – ad Amici possono trovare l’amore ma hanno come obiettivo quello di mostrare a tutti il proprio talento. E grazie a Maria riescono a farlo ogni anno. Pronti per la puntata di lunedì?