Anticipazione Una Vita: Samuel torna ad Acacias con un grande segreto

Una Vita anticipazioni: dopo il salto temporale Samuel Alday nasconde un grande segreto

Tra poco Una Vita ci regalerà altri grandi colpi di scena. La soap spagnola vede una grande svolta, nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5. Secondo le anticipazioni, prende inizio una nuova stagione con un bel salto temporale di ben dieci anni. La situazione ad Acacias è decisamente cambiata tra i vicini e, in particolare, vedremo Lucia aver dato una svolta importante alla sua vita. La Alvarado è sposata, ma il fortunato non è né Samuel né Telmo, come vi abbiamo già anticipato. Si tratta di Eduardo, con cui Lucia dichiara di aver avuto un figlio, Mateo. A fare ritorno ad Acacias ci pensano sia Samuel che Telmo, i quali dimostrano di avere obbiettivi diversi. Infatti, l’Alday non è più interessato ad avere un futuro insieme alla Alvarado, al contrario del suo rivale. Il gioielliere cerca subito un confronto con Lucia, la quale però non intende diventare comunque sua amica. Ma i vicini di Acacias ancora non sanno che Samuel torna con un nuovo grande segreto.

Trame Una Vita, Samuel torna ad Acacias con Genoveva: la coppia nasconde un segreto

Samuel fa il suo ritorno ad Acacias, dopo il salto temporale di dieci anni. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che l’Alday torna nel ricco quartiere con Genoveva Salmeron, sua moglie. Sin da subito, la donna dimostra di essere particolarmente furba, ma si presenta anche come una persona molto bella e sensuale. I vicini sembrano, inizialmente, non approvare questo nuovo arrivo. Sono tante le persone a non vedere di buon occhio Genoveva, su cui iniziano a crearsi dei gossip. Liberto avverte Samuel, mentre alcuni uomini misteriosi lasciano una busta a Rosina. Quest’ultima, insieme a Susana, hanno sin da subito qualche problemino con la Salmeron e l’Alday cerca di risolverli chiedendo aiuto a Liberto. Ma qual è il segreto che portano con loro Samuel e Genoveva?

Puntate italiane Una Vita: Genoveva contro i vicini di Acacias, Samuel prende le sue difese

Genoveva riceve una denuncia da parte di Susana e Rosina, dopo uno scontro. Le due amiche di Acacias non hanno alcuna intenzione di fare un passo indietro e Samuel inizia a temere il peggio. In particolare, l’Alday teme che le indagini della polizia possano rivelare il loro grande segreto. Di fronte a tutti i vicini, il gioielliere difende la moglie, che intanto riceve una nuova lettera misteriosa. Vi anticipiamo che proprio a causa di questo mistero, vedremo Samuel perdere tragicamente la vita. Non solo, Genoveva non è altro che la responsabile dell’omicidio di Ursula!