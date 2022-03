Anticipazione Una Vita, Natalia sta per essere uccisa: sospetti e vendette

La vita della sorella di Aurelio è in serio pericolo, ma almeno per ora qualcuno riesce a evitare la sua morte: il peggio deve ancora venire

La situazione ad Acacias si mette male nelle prossime puntate di Una Vita. Felipe e Natalia si avvicinano e accade qualcosa di inaspettato. Qualcuno aggredisce la giovane Quesada e i sospetti ricadono su due persone in particolare, Genoveva e Marcos. Perché i due dovrebbero agire così minacciosamente? Il pubblico di Canale 5 ha appena assistito al ritorno di Felipe ad Acacias. Ben presto, vedrà l’Alvarez Hermoso avvicinarsi a Natalia, la quale porta avanti il piano messo su da Genoveva.

Infatti, come già anticipato, inaspettatamente è proprio la Salmeron a generare questo avvicinamento. La dark lady vuole tenere sotto controllo l’avvocato e sfrutta la sua amicizia con la messicana per farlo. Non sa, però, che questo suo piano porterà a un risultato che non le piacerà per nulla. Ebbene Felipe e Natalia iniziano seriamente a provare un forte interesse l’uno nei confronti dell’altra. Non è questo ciò che vuole Genoveva. Nel frattempo, Marcos è sempre più convinto che sia stata la Quesada a uccidere Felicia.

Questo accade anche a causa delle intromissioni di Soledad, che per salvarsi fa in modo che i sospetti di Mendez ricadano proprio sulla Quesada. Vedendo poi che Aurelio sta cercando di allontanarlo da Anabel, il Bacigalupe diventa spietato. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Marcos minaccia di morte Natalia. Intanto, Genoveva avverte quest’ultima di stare attenta, perché potrebbe innamorarsi di Felipe e questo non va bene.

Subito dopo, Marcos accusa apertamente la messicana della morte di Felicia. Ed ecco che improvvisamente, nel centro di Acacias, Natalia sta per essere uccisa, ma fortunatamente qualcuno riesce a impedirlo, almeno per ora! Pare sia Felipe l’eroe della Quesada. La notizia dell’accaduto arriva alle orecchie di tutti i vicini di Acacias, che iniziano a portare avanti le loro teorie.

In particolare, i sospetti cadono su Genoveva. Roberto Olmedo, invece, parlando con Daniela confessa di essere più sospettoso di Marcos che della Salmeron, al contrario di Ramon. Ora Aurelio ha intenzione di vendicarsi e annuncia ad Anabel che la questione verrà presto risolta. Soledad, intanto, avverte la ragazza di non farsi coinvolgere in questa faccenda.

Lolita e Fabiana, invece, sono fortemente preoccupati per la vita di Felipe, in quanto è ora troppo coinvolto con Natalia. Solo qualche giorno prima dell’aggressione, proprio l’avvocato mette in atto un piano per Antonito e la Casado. Nel frattempo, Anabel cerca di portare Aurelio in un’altra direzione, negando il coinvolgimento di Marcos nell’aggressione di Natalia.

Felipe non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro ormai e tenta di trovare ulteriori indizi su quanto accaduto, attraverso Mendez. La situazione si mette davvero male ad Acacias, dove ormai dopo l’arrivo dei messicani regna solo il caos! E il peggio deve ancora venire!