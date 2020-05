Anticipazione Una Vita: Lolita schiaffeggia Genoveva in mezzo alla strada

Una Vita anticipazioni italiane: Lolita alza le mani su Genoveva in pieno centro di Acacias

Le anticipazioni di Una Vita vedono Lolita fortemente arrabbiata con Genoveva! Ebbene, nel corso delle prossime puntate in onda in Italia, vedremo la moglie di Antonito scagliarsi contro la Salmeron in pieno centro di Acacias. Sono diversi i vicini che si ritrovano a provare disprezzo nei confronti di Genoveva, la quale si fa odiare proprio da tutti. Il tutto accade dopo la morte di Samuel, momento in cui la Salmeron decide di mettere in atto la sua dura vendetta contro il ricco quartiere. La donna dimostra di essere delusa dal comportamento dei vicini, che aiutando l’Alday avrebbero potuto salvarlo dalla morte certa. Per tale motivo, sceglie di iniziare a vendicarsi contro ognuno di loro. Nel mirino di Genoveva finiscono, inevitabilmente, anche i Palacios. In particolare, la Salmeron ha intenzione di danneggiare economicamente Ramon e Antonito, i qualei avrebbero potuto concedere il loro aiuto a Samuel nel momento del bisogno.

Lolita di Una Vita, è guerra con Genoveva: la truffa ai danni dei Palacios

Sebbene Liberto lo aiuti economicamente, Samuel non riesce a mettersi in salvo. Una situazione drammatica per Genoveva, la quale decide di vendicarsi contro i vicini di Acacias 38. Dopo aver lasciato il ricco quartiere, la Salmeron torna più agguerrita che mai insieme ad Alfredo, il suo nuovo marito. Nel suo mirino finisce Antonito, come vi abbiamo già anticipato. Il giovane Palacios viene sedotto da Genoveva, ma non cede comunque alle sue lusinghe. Nonostante non ricambi le attenzioni della donna, Antonito accetta comunque i suoi consigli. In questo modo, il figlio di Ramon finisce per creare gravi danni economici alla sua famiglia. In particolare, il Palacios cade in una truffa! Le anticipazioni annunciano che Lolita scopre la verità su quanto sta accadendo e dà vita a uno scontro fisico con Genoveva!

Una Vita anticipazioni: Lolita scopre la verità sulla truffa e si scaglia contro Genoveva

Lolita di Una Vita ha sempre dimostrato di avere un bel caratterino. Non appena scopre la verità sulla truffa, grazie a una confessione di Alfredo, la moglie di Antonito alza le mani su Genoveva in mezzo alla strada. L’ex domestica degli Alvarez Hermoso schiaffeggia la sua nuova nemica, profondamente indignata per quanto appena scoperto.