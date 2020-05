Una Vita, Antonito e Lolita si lasciano? Genoveva bacia il Palacios

Una Vita anticipazioni, il matrimonio di Antonito e Lolita entra in crisi per colpa di Genoveva

Arriva la rottura tra Antonito e Lolita? Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Genoveva mette anche a questa coppia i bastoni tra le ruote. I due non passano un bel momento, a causa della vendetta che la Salmeron mette in atto, alleandosi con Ursula. Il suo scopo è quello di farla pagare a tutti i vicini di Acacias 38, che non fanno nulla per aiutare Samuel a sfuggire dalla morte certa. Infatti, l’Alday perde tragicamente la vita per mano di Cristobal, un uomo che pretende di avere del denaro da Genoveva, la quale un tempo era una prostituta. Dalle anticipazioni sappiamo che la Salmeron lascia il quartiere, per poi tornare insieme ad Alfredo Boyce, il quale cerca di aiutarla nella sua vendetta. In particolare, la nuova dark lady di Acacias se la prende con i Palacios, precisamente con Antonito e Lolita. Ma attenzione, il suo scopo non è quello di dividerli, bensì di rovinarli economicamente!

Anticipazioni Una Vita, Genoveva seduce e bacia Antonito: lui la rifiuta

Vi abbiamo già parlato della tragica morte di Samuel e della decisione di Genoveva di vendicarsi contro i vicini. Scendendo nel dettaglio, la Salmeron attira Antonito in casa sua con l’intenzione di sedurlo. Ma non è assolutamente attratta dal Palacios: il suo obbiettivo è quello di causargli dei problemi economici. Il figlio di Ramon, non conoscendo davvero le sue intenzioni, accetta l’invito e si reca nell’abitazione della donna. Dopo aver parlato un po’, Genoveva attira a sé Antonito bevendo con lui un bicchiere di vino. Ed ecco che scatta il bacio. Vi anticipiamo che il giovane Palacios respinge la Salmeron! Dunque, non c’è alcun tradimento effettivo da parte di Antonito, visto che non ricambia il gesto della donna.

Una Vita anticipazioni: Antonito e Lolita non si lasciano, ma devono affrontare varie incomprensioni

Sebbene non ricambi il bacio di Genoveva, Antonito si lascia trasportare e così accetta il prestito di Alfredo. Il figlio di Ramon è convinto di aver fatto un vero e proprio affare. Lolita è in disaccordo con la decisione presa dal marito, tanto che tra loro inizia una crisi. Questa parte della trama in Italia la vedremo tra pochi mesi. Nel frattempo, le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Lolita non lascia Antonito dopo quanto accaduto con Genoveva. Nonostante ciò, il loro matrimonio entra in crisi.