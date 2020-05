Anticipazioni Una Vita, Liberto inganna Rosina: la presunta amante

Una Vita anticipazioni puntate maggio 2020, Liberto e Rosina in crisi: lei è convinta che il marito abbia un’amante

Le anticipazioni vedono Liberto e Rosina di Una Vita in crisi. Nel corso della prossime puntate italiane in onda a maggio 2020, la Rubio inizia a pensare che il Seler la stia tradendo. Un momento difficile per l’amica di Susana, che non sa dove sbattere la testa. In effetti, Liberto sta ingannando Rosina! I sospetti della Rubio, però, non si rivelano reali. Infatti, il Seler non la sta tradendo, ma sta cercando di aiutare Samuel. Pur di mantenere segreto quanto sta accadendo all’Alday, il nipote di Susana si ritrova a mentire alla sua amata. Non è di certo la prima volta che Liberto nasconde qualcosa a Rosina. Abbiamo visto il Seler ingannare la Rubio, nel corso delle puntate precedenti, per non metterla al corrente dei guai che stavano affrontando Leonor, Inigo e Flora. Ora Liberto è pronto nuovamente a offrire il suo aiuto a una persona in difficoltà e, anche questa volta, si ritrova costretto a ingannare Rosina.

Rosina e Liberto, anticipazioni Una Vita: la madre di Leonor affronta il Seler

Liberto tradisce Rosina? Le anticipazioni di Una Vita, in effetti, annunciano una rottura per la coppia, ma non è questo il momento. Infatti, nel corso delle prossime puntate vedremo il Seler muoversi in modo decisamente sospetto. Per tale motivo, la Rubio è certa che suo marito si sia trovato un’amante. Rosina vive nello sconforto più totale, convinta che Liberto la stia tradendo. Ed ecco che decide finalmente di affrontare il problema e di chiedere spiegazioni al diretto interessato. Scendendo nel dettaglio, scoppia un’accesa discussione, durante la quale la Rubio rivela il suo grande sospetto: “Liberto hai un’amante!”

Una Vita anticipazioni italiane, Liberto non ha un’amante: la verità sui suoi inganni

Liberto non ha un’amante come crede Rosina. Il Seler le spiega di essere stato costretto a ingannarla, poiché ha dovuto concedere un prestito a Samuel, il quale viene messo con le spalle al muro da un uomo molto pericoloso, Ariza. Purtroppo l’aiuto di Liberto non permette comunque all’Alday e a sua moglie Genoveva di vivere un matrimonio sereno e felice.